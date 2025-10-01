Visto americano: nova regra entra em vigor a partir desta quarta-feira; veja o que mudou

Os consulados americanos no Brasil passam a exigir, a partir desta quarta-feira, 1º, que crianças com menos de 14 anos e pessoas com mais de 79 anos compareçam pessoalmente para uma entrevista ao solicitar o visto de entrada nos Estados Unidos. Antes, essas faixas etárias não precisavam cumprir essa exigência.

A alteração atinge brasileiros e cidadãos de todas as nacionalidades que dependem do documento para viajar ao país. O Departamento de Estado americano divulgou a medida em julho, com previsão inicial para o começo de setembro, mas a implementação foi postergada para este mês.

Mesmo com a nova determinação, há situações em que a presença no consulado continua sendo dispensada. Quem precisa apenas renovar um visto de turismo ou negócios válido ou vencido há até um ano pode ser liberado da entrevista, desde que preencha outras condições específicas.

Quais são as regras?

A nova exigência recai principalmente sobre três categorias de visto que concentram a maior parte dos pedidos de brasileiros. São eles o B-1, usado para viagens de negócios, o B-2, que serve para turismo, e o B-1/B-2, que combina as duas finalidades em um único documento.

Apesar da mudança, quem busca apenas renovar um desses três tipos de visto pode continuar sem precisar da entrevista presencial. Para isso, o documento anterior precisa estar ainda dentro do prazo de validade ou ter vencido há no máximo um ano. Além disso, o solicitante deve ter tido pelo menos 18 anos na época em que o visto anterior foi emitido.

Outras modalidades também ficam de fora da nova exigência:

Pedidos de vistos diplomáticos e oficiais;

Categorias A-1, A-2, G-1, G-2, G-3, G-4 e NATO (geralmente ligadas a organismos internacionais e atividades militares);

Visto C-3, exceto para empregados domésticos;

Renovações do visto H-2A (para trabalhadores rurais temporários) que estejam válidos ou vencidos há no máximo 12 meses.

Para ter direito à dispensa, o pedido deve ser feito no país onde a pessoa tem nacionalidade ou mora, o solicitante não pode ter histórico de recusa de visto anterior e não deve apresentar impedimentos legais para a entrada nos EUA.

Ainda assim, o consulado tem autonomia para convocar qualquer pessoa para entrevista quando julgar necessário.

Quem precisa fazer a entrevista?

Com a regra em vigor, quase todos os brasileiros que buscam o documento pela primeira vez terão que ir ao consulado, sem importar a idade. Famílias com crianças pequenas e idosos agora precisam levar todos os membros para a entrevista.

Entretanto, quem já possui o documento e busca apenas a renovação pode ter um processo mais ágil, caso se encaixe nos critérios de dispensa estabelecidos pelas autoridades americanas.

Quanto custa o visto americano?

O documento para entrar nos Estados Unidos permanece custando US$ 185, equivalente a aproximadamente R$ 985 na cotação atual. Embora uma taxa adicional de US$ 250 tenha sido aprovada há alguns meses, o governo americano ainda não definiu quando vai começar a cobrá-la.

Essa cobrança extra recebeu o nome de "taxa de integridade do visto" e foi incluída em um pacote de medidas assinado pelo presidente Donald Trump. De acordo com o texto da lei, o valor seria pago só por quem tivesse o pedido aprovado, com direito a reembolso em algumas situações.

Entretanto, a implementação depende de regulamentação do governo federal americano, e alguns representantes do setor de turismo dos EUA fizeram pressão para que a cobrança fosse suspensa indefinidamente.

É importante ressaltar que os US$ 185 cobrados hoje não voltam caso o visto seja negado. O pagamento é feito no início do processo e não há devolução em nenhuma circunstância.

Como solicitar o visto para os EUA

Tirar o visto americano exige o cumprimento de etapas que envolvem documentação, pagamento e comparecimento presencial. O processo completo pode ser dividido em quatro momentos principais:

1. Preencher o formulário online

O primeiro movimento é acessar o site oficial e completar o DS-160, um questionário eletrônico com perguntas sobre dados pessoais, histórico profissional e viagens anteriores. Todas as respostas devem ser verdadeiras e precisas.

2. Fazer o pagamento da taxa

Depois de enviar o formulário, chega o momento de pagar o valor exigido. O processo pode ser concluído pela internet, no portal do consulado, ou presencialmente em uma agência bancária credenciada.

3. Marcar atendimento e entrevista

Com o pagamento confirmado, é hora de escolher data e horário para duas visitas: uma ao CASV (Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto), onde são coletadas digitais e fotografia, e outra para a entrevista no próprio consulado.

4. Retirar o documento

Após a entrevista, resta aguardar a análise e aprovação do pedido. O andamento pode ser acompanhado online, e, se aprovado, o passaporte com o visto pode ser retirado no local indicado ou enviado para casa mediante pagamento de frete adicional.

Os brasileiros têm acesso a consulados em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Porto Alegre, além da embaixada na capital federal. O visto de turista mais comum tem duração de dez anos e permite entradas ilimitadas, embora cada estadia não possa ultrapassar seis meses.