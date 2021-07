Vídeo impressionante mostra cidade na serra gaúcha coberta de neve

O Brasil enfrenta uma das mais intensas ondas de frio dos últimos cinco anos e junho pode terminar com recorde de temperaturas mínimas. Cidades gaúchas, como Cambará do Sul, amanheceram cobertas de neve nesta quinta-feira, 29.

Entre as cidades gaúchas que registraram neve estão Canela, Gramado, São Francisco de Paula, Arvorezinha e Caxias do Sul.

Em Cambará do Sul, o cinegrafista William Eduardo registrou com um drone imagens de casas, ruas e carros cobertos pela neve. Veja o vídeo:

Chuva congelada?

Algumas regiões no Sul do Brasil registraram nesta semana a chamada chuva congelada. O fenômeno acontece quando as gotas de água congelam ao tocar a superfície gelada, fazendo com que sejam formados pequenos cristais de gelo.