Vestibulinho das Etecs: último dia para solicitar redução na taxa de inscrição é nesta terça, 9

O prazo para solicitar a redução de 50% na taxa de inscrição do Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) termina nesta terça-feira, 9.

O benefício é voltado para candidatos com renda mensal inferior a dois salários mínimos (R$ 3.036) ou que estejam desempregados.

Como solicitar a redução da taxa

A solicitação deve ser feita exclusivamente no site oficial do Vestibulinho, através do link vestibulinho.etec.sp.gov.br.

Para solicitar o benefício, o candidato precisa preencher um formulário eletrônico e fazer o upload de documentos comprobatórios, como o comprovante de escolaridade e de renda.

Os documentos devem ser enviados em formato PDF, PNG, JPG ou JPEG e ter no máximo 1 MB de tamanho. Documentos ilegíveis ou entregues fora do prazo não serão aceitos.

Desconto importante para o acesso ao ensino técnico

O valor integral da taxa de inscrição é R$ 29, e o desconto de 50% visa ampliar o acesso ao ensino técnico gratuito e de qualidade oferecido pelas Etecs.

Para facilitar o processo, as unidades das Etecs disponibilizam computadores com internet para que os candidatos possam realizar a solicitação do benefício.

Inscrições para o vestibulinho de 2026

Após o prazo para a solicitação da redução, as inscrições para o Vestibulinho das Etecs para o primeiro semestre de 2026 estarão abertas, com término em 3 de novembro.

Vale destacar que a redução da taxa é válida para a inscrição em apenas um curso.