Unifesp inicia prazo para pedir isenção da taxa do vestibular de Medicina 2026; saiba como solicitar

A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) abriu o prazo para que candidatos ao vestibular do curso de Medicina 2026 solicitem a isenção da taxa de inscrição.

O período para a solicitação vai de 7 de agosto, às 10h, até 1º de setembro de 2025, às 16h, e deve ser realizado por meio de formulário específico disponível no site oficial da universidade.

Divulgação dos resultados e possibilidade de recurso

Os resultados dos pedidos de isenção serão publicados exclusivamente no site da Unifesp a partir das 16h do dia 12 de setembro de 2025.

Caso o pedido seja indeferido, os candidatos terão a oportunidade de apresentar recurso entre 15 e 17 de setembro, com a divulgação do resultado final do recurso prevista para 24 de setembro.

Sistema de avaliação do vestibular

O vestibular de Medicina da Unifesp em 2026 seguirá o modelo misto, combinando a nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 com as provas específicas aplicadas pela universidade.

Este sistema visa garantir uma seleção mais abrangente e diversificada.

Critérios para solicitação da isenção

A isenção da taxa de inscrição é destinada aos candidatos que atendam aos critérios estabelecidos no edital, oferecendo uma oportunidade de maior acesso ao processo seletivo, especialmente para estudantes em situações de vulnerabilidade.

Para realizar a solicitação, os candidatos devem acessar o formulário oficial da Unifesp dentro do período estipulado e cumprir todas as exigências do edital da Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad).