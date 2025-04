Veja previsão do tempo para São Paulo nesta segunda; haverá pancadas de chuva

O início da semana em São Paulo será de tempo instável e temperaturas amenas, de acordo com o CGE, Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da prefeitura. As máximas previstas não devem ultrapassar 25°C até a próxima quarta-feira, 16, com registro de pancadas de chuva em diferentes períodos.

Nesta segunda-feira, 14, a atuação de uma frente fria no litoral paulista mantém o tempo instável. O dia deve ter chuvas intercaladas com momentos de melhoria, e os termômetros variam entre mínima de 18°C e máxima de 24°C. O cenário de instabilidade segue predominante, impactando as condições de deslocamento e atividades ao ar livre.

Na terça-feira, 15, o céu permanece carregado, mas com aberturas de sol ao longo do dia. A previsão indica chuvas fracas e isoladas no fim da tarde e à noite. A temperatura oscila entre 18°C e 25°C.

A quarta-feira, 16, deve ser ainda mais fria. A expectativa é de máxima de apenas 21°C, com céu encoberto e garoa persistente até o início da noite, quando pode haver aumento da intensidade da chuva. As condições atmosféricas indicam um período de maior atenção para a população, especialmente no trânsito.

Instabilidade também atinge Baixada Santista

Na Baixada Santista, a influência de áreas de instabilidade associadas a um sistema de baixa pressão no litoral mantém o tempo fechado. A previsão indica chuvas moderadas a fortes já nesta segunda-feira, principalmente em Santos, São Vicente e Praia Grande.

As temperaturas na região variam entre 21°C e 25°C nesta segunda-feira. O mar segue agitado, e há previsão de ressaca em alguns trechos da orla.

A terça-feira, 15, será de tempo predominantemente nublado, com chance de chuvas contínuas. A mínima prevista é de 20°C e a máxima, de 24°C. Motoristas devem ficar atentos a possíveis alagamentos, principalmente durante maré alta.

Na quarta-feira, 16, o tempo tende a melhorar. A previsão indica possibilidade de chuva fraca pela manhã, mas o sol pode aparecer entre nuvens no período da tarde. A máxima chega a 26°C, com sensação de abafamento devido à alta umidade.