Veja a lista de empresários que vão cobrar de Mourão o fim do desmatamento

Um grupo de empresários e executivos se reunirá, na tarde desta sexta-feira, com o vice-presidente Hamilton Mourão. Na pauta, medidas para combater o desmatamento ilegal na Amazônia. Mourão comanda o Conselho Amazônia, colegiado de 14 ministérios que tem o objetivo de coordenar ações federais na região.

Participam do encontro, que será por videoconferência:

Marina Grossi, presidente do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (Cebds)

Marcello Brito, presidente da Associação Brasileira do Agronegócio (Abag)

Paulo Hartung, presidente da Indústria Brasileira da Árvore (Ibá)

João Paulo Ferreira, CEO na América Latina da Natura

Water Schalka, CEO da Suzano

André Araujo, CEO da Shell

Paulo Sousa, CEO da Cargill

Marcos Antonio Molina dos Santos, presidente do conselho de administração da Marfrig

Candido Botelho Bracher, CEO do Itaú

Luiz Eduardo Osorio, diretor executivo de relações institucionais, comunicação e sustentabilidade da Vale.

Além de debater sobre medidas efetivas de combate ao desmatamento, os empresários prometem levar ao governo soluções e políticas públicas que podem induzir o desenvolvimento de uma agenda de negócios de baixo carbono. A reunião será fechada.

Mourão pede recursos, mas investidores cobram resultados

Na manhã de quinta-feira, o governo realizou uma reunião com investidores estrangeiros para tentar convencê-los de que tem atuado para reduzir o desmatamento na região da Amazônia Legal. A ideia é propor que a iniciativa privada invista financeiramente na preservação ambiental no Brasil.

Após a reunião, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, disse que os investidores internacionais querem “ver resultados” na área ambiental para destinar recursos para o Brasil. Mourão ressaltou que os investidores não se comprometeram com investimentos. Amanhã, está programada outra reunião, dessa vez com empresas signatárias da carta, como a Cosan.

Críticas internacionais

Internacionalmente, o governo brasileiro vem sendo duramente criticado. “A imagem externa afeta o ambiente interno de negócios”, afirma Alexei Bonamin, sócio de Mercado de Capitais do escritório TozziniFreire Advogados. “Não é uma questão de ideologia. Precisamos encarar o assunto de maneira técnica e pragmática.”

Há duas semanas, 29 instituições financeiras que gerenciam mais de 3,7 trilhões de dólares em ativos enviaram uma carta a nove embaixadas brasileiras dizendo que o Brasil precisa frear o desmatamento na Amazônia, sob risco de alimentar “uma incerteza generalizada sobre as condições para investir ou fornecer serviços financeiros ao Brasil.”

“Nós precisamos desse capital estrangeiro e ele tem ido embora”, afirma Gustavo Pimentel, diretor da Sitawi, especializada em investimentos de impacto. “No momento em que o governo fala sobre um plano de investimentos em infraestrutura em parceria com a iniciativa privada, não pode enviar mensagens trocadas.”

Risco às exportações

A deterioração da imagem do Brasil lá fora também prejudica as exportações. Empresas como a Natura, que recentemente comprou a Avon, terão dificuldade de acessar mercados externos de alto valor agregado, como os europeus, caso seus produtos sejam associados ao desmatamento. A Cargill, recentemente, teve suas rações bloqueadas por um dos maiores produtores de salmão da Noruega em virtude da presença de soja brasileira. “Para o agronegócio, essa é uma pauta fundamental. Produzir de forma sustentável é mais rentável”, afirma Grossi, do Cebds.

Ações de marketing ou campanhas publicitárias não serão suficientes para limpar a imagem brasileira da fuligem dos desmatamentos. Desde a Eco 92, no Rio de Janeiro, o Brasil assumiu uma série de compromissos internacionais relacionados ao clima — muitos deles surgiram por iniciativa do próprio país.

Para Nour Bouhassoun, presidente da Michelin na América do Sul, esses compromissos são prioritários e é para isso que a carta chama a atenção. “Estamos convictos de que não há futuro sem que tudo seja sustentável”, afirma Bouhassoun. “Além de uma ameaça à vida, que é o mais preocupante, o desmatamento ilegal causa problemas econômicos sérios, pois impacta diretamente diversos negócios e investimentos. Dessa forma, entendemos ser de fundamental importância a carta enviada ao vice-presidente da República.”