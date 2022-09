Veja a agenda dos presidenciáveis no feriado de 7 de Setembro

Os candidatos à Presidência da República nas eleições de 2022 estarão em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e no Distrito Federal nesta quarta-feira, 7. Veja, por ordem alfabética, os compromissos dos quatro presidenciáveis que estão na frente na disputa, de acordo com as últimas pesquisas eleitorais:

Ciro Gomes (PDT):

Às 10h, tem encontro com o Arcebispo de Mariana, Dom Airton José dos Santos, em Mariana (MG).

Endereço: Arquidiocese de Mariana

À tarde, acompanha as movimentações pelo dia 7 de setembro, em Ouro Preto (MG).

Entrará ao vivo pela CiroTV.com.br ao longo da tarde.

Endereço e horário serão divulgados no mesmo dia pela manhã.

Jair Bolsonaro (PL):

Às 9h, acompanha o desfile cívico-militar da Independência, em Brasília (DF).

Endereço: Esplanada dos Ministérios

Às 11h30, deve participar de manifestação na Esplanada dos Ministérios, em Brasília (DF).

Às 15h, acompanha a cerimônia cívico-militar comemorativa do bicentenário da Independência, no Rio de Janeiro (RJ).

Endereço: Avenida Atlântica, na altura da Avenida Rainha Elizabeth

Às 21h30, vai ao Maracanã assistir ao jogo entre Flamengo e Vélez, no Rio de Janeiro (RJ).

Luiz Inácio Lula da Silva (PT):

Não tem agenda pública.

Simone Tebet (MDB):

Às 10h, visita a Fazenda da Barra, em Jaguariuna (SP).

Endereço: Estrada Governador Franco Montoro, s/n° - Bairro de Guedes – Jaquariuna – no final da Avenida Maranhão

Às 11h, visita o Centro de Educação Municipal Ambiental (CEMA), em Jaguariuna (SP).

Endereço: Rua Ilda Davi Dal`Bó, s/n – Bairro Guedes – Jaguariuna - SP

(As informações podem ser atualizadas ao longo do dia)

