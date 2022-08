Veja a agenda dos presidenciáveis neste fim de semana

Os candidatos à Presidência da República nas eleições de 2022 estarão em São Paulo, no Distrito Federal e em Santa Catarina neste fim de semana. Veja, por ordem alfabética, os compromissos dos quatro presidenciáveis que estão na frente na disputa, de acordo com as últimas pesquisas eleitorais:

Ciro Gomes (PDT):

Sábado, 27 de agosto:

Às 10h, participa do lançamento campanha deputada Monica Veloso, em Osasco (SP).

Endereço: Rua Luiz Rink, 501 - Jardim Rochdalle - Osasco/SP.

Às 21h, lança, em live, a Ciro TV (CiroTv.com.br) (online)

Domingo, 28 de agosto:

Às 10h, participa do lançamento da candidatura do deputado Antônio Neto, em São Paulo (SP).

Endereço: Palácio do Trabalhador - Rua Galvão Bueno, 810 - Liberdade - São Paulo/SP

Às 21h, participa do debate Band/TV Cultura/Folha/UOL.

Jair Bolsonaro (PL):

Sábado, 27 de agosto:

Às 9h30, tem reunião na Associação Comercial de São Paulo (SP).

Às 12h, tem entrevista no Pânico.

Às 16h, tem entrevista com Paulo Muzi.

Domingo, 28 de agosto:

Ainda não divulgou agenda.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT):

Ainda não divulgou agenda.

Simone Tebet (MDB):

Sábado, 27 de agosto:

Às 10h30, participa de lançamento da campanha à reeleição dos deputados Baleia Rossi e Léo Oliveira, em Ribeirão Preto (SP).

Local: Centro de Eventos Taiwan. Av. Doutor Francisco Gugliano, 2710 – Royal Park – Ribeirão Preto.

Às 12:30 – Almoço na Choperia Pingüim, em Ribeirão Preto (SP).

Endereço: Rua General Osório, 389 – Centro - Ribeirão Preto

Às 15h30, visita o Hospital do Amor, em Barretos (SP).

Endereço: R. Antenor Duarte Viléla, 1331 - Barretos.

Às 18h, grava programa de televisão da propaganda eleitoral, em São Paulo (SP).

(As informações podem ser atualizadas ao longo do dia)

