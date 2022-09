Veja a agenda dos presidenciáveis neste fim de semana

Os candidatos à Presidência da República nas eleições de 2022 estarão em São Paulo, em Pernambuco, em Goiás, no Paraná e em Santa Catarina neste fim de semana. Veja, por ordem alfabética, os compromissos dos quatro presidenciáveis que estão na frente na disputa, de acordo com as últimas pesquisas eleitorais:

Ciro Gomes (PDT):

Sábado, 17 de setembro:

Às 10h, visita a Vila do Sonho, Trindade (GO).

Endereço: Rua 200, Vila do Sonho

Às 20h45, participa da Live da Ciro TV, em São Paulo (SP).

http://www.ciroTV.com.br

Domingo, 18 de setembro:

-

Jair Bolsonaro (PL):

Sábado, 17 de setembro:

Pela manhã, participa de motociata em São José do Capibaribe, Toritama e Caruaru (PE).

Às tarde, participa da Marcha para Jesus, Garanhuns (PE).

Domingo, 18 de setembro:

-

Luiz Inácio Lula da Silva (PT):

Sábado, 17 de setembro:

Às 10h, participa do ato Todos Juntos pelo Paraná, em Curitiba (PR).

Local: Boca Maldita, Av. Luiz Xavier, 34-68 - Centro

Domingo, 18 de setembro:

Às 10h, participa do ato Todos Juntos por Santa Catarina, em Florianópolis (SC).

Local: Praça Tancredo Neves

Simone Tebet (MDB):

Sábado, 17 de setembro:

Às 16h, participa de caminhada em São Paulo (SP).

Ponto de encontro: Esquina da Rua do Suspiro com a Avenida do Metalúrgico, Cidade Tiradentes

Domingo, 18 de setembro:

-

(As informações podem ser atualizadas ao longo do dia)

