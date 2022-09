Veja a agenda dos presidenciáveis neste fim de semana

Os candidatos à Presidência da República nas eleições de 2022 estarão em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul neste fim de semana. Veja, por ordem alfabética, os compromissos dos quatro presidenciáveis que estão na frente na disputa, de acordo com as últimas pesquisas eleitorais:

Receba as notícias mais relevantes do Brasil e do mundo toda manhã no seu e-mail. Cadastre-se na newsletter gratuita EXAME Desperta.

Ciro Gomes (PDT):

Sábado, 10 de setembro:

Às 10h, participa de lançamento da candidatura da vice-governadora Professora Regina, em Passo Fundo (RS).

Endereço: CTG Osório Porto (Rua Independência, 1986 - Centro - Passo Fundo/RS)

Às 15h, visita o acampamento Farroupilha, em Porto Alegre (RS).

Endereço: Parque Harmonia (Av. Loureiro da Silva, 255 - Porto Alegre)

Às 21h, participa da live da Ciro TV

CiroTV.com.br

Domingo, 11 de setembro:

Às 11h, participa do lançamento da campanha de Juliana Brizola, em Porto Alegre (RS).

Endereço: Academia de Samba Praieira (Av. Padre Cacique, 1559 - Praias Belas - Porto Alegre/RS)

Jair Bolsonaro (PL):

Sábado, 10 de setembro:

Atividades de campanha no Rio de Janeiro (RJ).

Domingo, 11 de setembro:

Não tem agenda de campanha.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT):

Sábado, 10 de setembro:

Às 11h, participa do ato Todos Juntos por São Paulo, em Taboão da Serra (SP).

Endereço: Rua Salvador Branco de Andrade, 65, Jardim São Miguel (ao lado do Senac), Taboão da Serra (SP)

Domingo, 11 de setembro:

-

Simone Tebet (MDB):

Sábado, 10 de setembro:

Às 9h, tem encontro de mulheres do Simone em Campinas (SP).

Local: Bonvenon Eventos

Endereço: Av. Lix da Cunha, 103 – Vila Industrial - Campinas

Às 11h, participa da Caminhada da Esperança, em Campinas (SP).

Local: Calçadão da Rua Treze de Maio – Centro Cultural e Financeiro de Campinas

Às 14h, participa da Caminhada da Esperança em Carapicuíba (SP).

Local: Av. Rui Barbosa, em frente ao posto da Polícia Militar.

Domingo, 11 de setembro:

-

(As informações podem ser atualizadas ao longo do dia)

LEIA TAMBÉM: