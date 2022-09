Veja a agenda dos presidenciáveis neste fim de semana

Os candidatos à Presidência da República nas eleições de 2022 estarão em São Paulo, no Espírito Santo, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, no Maranhão e no Pará neste fim de semana. Veja, por ordem alfabética, os compromissos dos quatro presidenciáveis que estão na frente na disputa, de acordo com as últimas pesquisas eleitorais:

Ciro Gomes (PDT):

Sábado, 3 de setembro:

Às 10h, participa de caminhada no Centro de Serra (ES).

Endereço: Praça Segunda Avenida (Av. BNH esquina com Segunda Avenida - Laranjeiras - Serra/ES)

Às 14h30, participa de caminhada em Contagem (MG).

Endereço: Feira livre bairro Eldorado (Concentração na Rua Portugal com Av. João César de Oliveira - Contagem/MG)

Às 21h, participa de live para a Ciro TV no Aglomerado da Serra.

Domingo, 4 de setembro:

Às 10h, participa de caminhada em Alfenas (MG).

Endereço: Concentração na Praça Emílio da Silveira - Alfenas/MG)

Às 14h, tem encontro em Uberlândia (MG).

Endereço: Av. Comendador Alexandrino Garcia, 1642 - bairro Marta Helena - Uberlândia/MG)

Às 18h, participa de inauguração do comitê de São Paulo (SP).

Endereço: Av. Estados Unidos, 716

Jair Bolsonaro (PL):

Sábado, 3 de setembro:

Participa de encontro com mulheres em Novo Hamburgo, região metropolitana de Porto Alegre (RS).

Domingo, 4 de setembro:

Não tem compromissos de campanha.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT):

Sábado, 3 de setembro:

Às 10h, visita Casarão das Quebradeiras de Coco do Maranhão, em São Luís (MA).

Endereço: Rua da Palma, 489 (próximo ao Convento das Mercês)

Domingo, 4 de setembro:

Não divulgou agenda.

Simone Tebet (MDB):

Sábado, 3 de setembro:

Às 8h30, visita a Usina da Paz, em Belém (PA).

Endereço: Rua Damasco n° 37 - Cabanagem

Às 16h30, participa da 17ª REATECH – Feira Internacional de Tecnologia em Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade, em São Paulo (SP).

Endereço: Expo Imigrantes - Rodovia dos Imigrantes, 1,5 km – Jabaquara

Domingo, 4 de setembro:

Não divulgou agenda.

(As informações podem ser atualizadas ao longo do dia)

