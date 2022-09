Veja a agenda dos presidenciáveis nesta terça-feira, 6 de setembro

Os candidatos à Presidência da República nas eleições de 2022 estarão em São Paulo e no Distrito Federal nesta terça-feira, 6. Veja, por ordem alfabética, os compromissos dos quatro presidenciáveis que estão na frente na disputa, de acordo com as últimas pesquisas eleitorais:

Ciro Gomes (PDT):

Às 10h, tem encontro com lojistas na Rua das Noivas, em São Paulo (SP).

Endereço: Rua São Caetano, 69 - Luz - São Paulo/SP

Às 12h30, será entrevistado sobre propostas para a Amazônia (online).

Às 19h30, será entrevistado pela Rede TV.

Às 20h45, participa da Live Ciro TV (online), no site http://www.cirotv.com.br

Jair Bolsonaro (PL):

Às 7h, participa de sabatina na Jovem Pan.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT):

Às 10h, participa de reunião de coordenação com os partidos que integram a Coligação Brasil da Esperança, em São Paulo (SP).

Endereço: Hotel Gran Mercure, Rua Sena Madureira,1355, Ibirapuera

Simone Tebet (MDB):

Às 10h, se reúne com a diretoria da Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR), em Brasília (DF).

Endereço: Prédio da Procuradoria Geral da República – SAF Sul - Quadra 4 - Conjunto C - Bl B - Sala 113 / 114

Às 11h15, se reúne com a Associação dos Delegados da Polícia Federal (ADPF) – Presidente Luciano Leiro, em Brasília (DF).

Endereço: SHIS QI 07 - Conjunto 06 - Casa 02 - Lago Sul

Às 13h10, participa de sabatina do Correio Braziliense com a TV Brasília, em Brasília (DF). Endereço: sede do Correio Brasiliense - SIG QD. 2, LT. 340

Às 15h, se reúne com os Embaixadores dos Estados-Membros da União Européia no Brasil, em Brasília (DF).

Endereço: SHIS QI 07 Bl A - Lago Sul - Sede da Delegação da União Europeia no Brasil

(As informações podem ser atualizadas ao longo do dia)

