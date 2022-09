Veja a agenda dos presidenciáveis nesta sexta-feira, 16 de setembro

Os candidatos à Presidência da República nas eleições de 2022 estarão no Amapá, no Distrito Federal, no Maranhão, no Pará, na Paraíba, no Paraná e no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira, 16. Veja, por ordem alfabética, os compromissos dos quatro presidenciáveis que estão na frente na disputa, de acordo com as últimas pesquisas eleitorais:

Ciro Gomes (PDT):

Às 10h30, participa de ato político no calçadão de Campina Grande (PB).

Endereço: Calçadão da Rua Cardoso Vieira - Centro

Às 15h, participa de ato político com candidatos e militância do PDT em Belém (PA).

Endereço: Insano Marina Club (Rua São Boa Ventura, 268 - Cidade Velha)

Às 17h30, tem encontro com o governador Waldez Góes na Sede do Maracatu, em Macapá (AP).

Endereço: Av. Padre Júlio - Bairro Santa Rita - Macapá/AP

Jair Bolsonaro (PL):

Tem atividades de campanha em Londrina (PR) e Prudentópolis (PR).

Luiz Inácio Lula da Silva (PT):

Às 18h, participa do ato Todos Juntos pelo Rio Grande do Sul, em Porto Alegre (RS).

Local: Largo Glênio Peres – Centro

Simone Tebet (MDB):

Às 9h, visita o Mercado Reviver, em São Luís (MA).

Endereço: Rua das Palmas, 127 - Centro Histórico - São Luís

Às 15h, visita a Feira dos Goianos, em Brasília (DF).

Endereço: QI 15 - Taguatinga

