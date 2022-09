Veja a agenda dos presidenciáveis nesta segunda-feira, 26 de setembro

Os candidatos à Presidência da República nas eleições de 2022 estarão em Rio Grande do Sul e em São Paulo nesta segunda-feira, 26. Veja, por ordem alfabética, os compromissos dos quatro presidenciáveis que estão na frente na disputa, de acordo com as últimas pesquisas eleitorais:

Ciro Gomes (PDT)

Às 10h vai ler um Manifesto à Nação no comitê central da campanha em São Paulo. Às 19h concede entrevista ao Flow Podcast.

Jair Bolsonaro (PL)

Tem sabatina no Jornal da Record em São Paulo.

Lula (PT)

Às 17h tem reunião com artistas, intelectuais, representantes dos partidos políticos e movimentos sociais e integrantes de organizações da sociedade civil no auditório Celso Furtado, no Anhembi, em São Paulo (SP).

Simone Tebet (MDB)

Às 10h realiza uma caminhada pelo centro de Maringá (PR) e às 10h40 tem um encontro na Associação Comercial e Industrial de Maringá. Às 13h30 tem uma coletiva de imprensa no comitê suprapartidário de Pelotas (RS) e às 14h25 participa de uma caminhada na Rua Quinze de Novembro em Pelotas. Às 16h tem um encontro com reitores da Universidade Federal de Santa Maria e da Universidade Franciscana e às 16h45 realiza uma caminhada pelo centro de Santa Maria (RS).

