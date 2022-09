Veja a agenda dos presidenciáveis nesta segunda, 19

Os candidatos à Presidência da República nas eleições de 2022 estarão em São Paulo e São Vicente nesta segunda-feira, 19. Veja, por ordem alfabética, os compromissos dos quatro presidenciáveis que estão na frente na disputa, de acordo com as últimas pesquisas eleitorais:

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

Ciro Gomes (PDT)

Em São Paulo, às 10h, tem encontro com Associação Brasileira de Fintechse; às 11h, tem reunião com representantes do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass); e às 20h, concede entrevista ao Programa do Ratinho.

Jair Bolsonaro (PL)

Não tem agenda de campanha.

Lula (PT)

Às 9h, em São Paulo, participa de encontro com candidatos à Presidência da República em outras eleições.

Simone Tebet (MDB)

Às 10h, participa de sabatina do Estadão, na Fundação Armando Álvares Penteado, em São Paulo. Às 15h, faz "Caminhada da Esperança", em São Vicente, na Baixada Santista.