Veja a agenda dos presidenciáveis nesta quinta-feira, 15 de setembro

Os candidatos à Presidência da República nas eleições de 2022 estarão em xxxxxx nesta quinta-feira, 15. Veja, por ordem alfabética, os compromissos dos quatro presidenciáveis que estão na frente na disputa, de acordo com as últimas pesquisas eleitorais:

Fique por dentro de tudo sobre as Eleições 2022 e os resultados das pesquisas eleitorais. Clique aqui e receba gratuitamente a newsletter EXAME Desperta.

Ciro Gomes (PDT):

Às 9h, será entrevistado no programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal, no Recife (PE).

Às 10h, visita a Casa 12 e se encontra com a militância e candidatos pedetistas, no Recife (PE).

Endereço: Avenida Rosa e Silva, 625

Às 14h10, será entrevistado na Rádio CBN.

Às 15h, encontro no Porto Digital, no Recife (PE).

Endereço: Rua do Apolo, 235 (auditório Apolo 235)

Às 20h, participa de live com transmissão ao vivo para a CiroTV do Alto do Brasil (www.cirotv.com.br).

Jair Bolsonaro (PL):

Tem atividades oficiais em Brasília (DF).

Às 19h, deve participar de culto em comemoração ao aniversário do pastor Silas Malafaia, no Rio de Janeiro (RJ).

Luiz Inácio Lula da Silva (PT):

Às 18h, participa do ato Todos Juntos por Minas Gerais, em Montes Claros (MG).

Local: Praça da Catedral (Praça Pio XII)

Simone Tebet (MDB):

Às 9h, participa de coletiva de imprensa em Fortaleza (CE).

Local: Sala de Imprensa do Hotel Confort, Rua Frei Mansueto, 160 – Bairro de Meireles

Às 10h, participa de caminhada no centro de Fortaleza (CE).

Local: Saindo da Praça José de Alencar até a Praça do Ferreira, encerrando na Pastelaria Leão do Sul

Às 12h, tem encontro/almoço com jovens empresários e sociedade civil, em Fortaleza (CE).

Local: Restaurante Pipo, Rua Marechal Lourenço dos Santos, 399

Às 16h, participa de caminhada na Rua Grande, em São Luís (MA)

Concentração: Praça João Lisboa - Centro

Às 19h, tem encontro de pastoras e lideranças evangélicas femininas do Nordeste da Igreja Assembleia de Deus a convite da Senadora Eliziane, em São Luís (MA).

Local: Universidade Federal do Maranhão

LEIA TAMBÉM: