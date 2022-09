Veja a agenda dos presidenciáveis nesta quarta-feira, 21 de setembro

Os candidatos à Presidência da República nas eleições de 2022 estarão em São Paulo e no Distrito Federal nesta quarta-feira, 21. Veja, por ordem alfabética, os compromissos dos quatro presidenciáveis que estão na frente na disputa, de acordo com as últimas pesquisas eleitorais:

Ciro Gomes (PDT):

Às 10h, participa de sabatina do Estadão/FAAP, em São Paulo (SP).

Endereço: Auditório FAAP (Rua Alagoas, 903 - Higienópolis)

Às 19h, será entrevistado no podcast Monark Talks, em São Paulo (SP).

Jair Bolsonaro (PL):

Atividades institucionais em Brasília (DF).

Luiz Inácio Lula da Silva (PT):

Às 15h, participa de encontro com os movimentos de pessoas com deficiência, em São Paulo (SP).

Local: Hotel Intercontinental, Alameda Santos, 1123

Simone Tebet (MDB):

Às 10h30, visita o Centro Paula Souza, em São Paulo (SP).

Endereço: Rua dos Andradas, 140 – 5º andar – gabinete - Bairro Santa Ifigênia - estacionamento fica na Rua Gal. Couto de Magalhães, 175 – subsolo.

Às 14h, recebe a Medalha Ulysses Guimarães, em Rio Claro (SP).

Local: Praça da Liberdade, em frente ao busto de Ulysses Guimarães

Às 14h30, participa de caminhada em Rio Claro (SP).

Ponto de encontro: em frente ao Sindicato dos Ferroviários – Av. 10, número 234

Às 16h, participa de caminhada em São Carlos (SP).

Ponto de encontro: Em frente ao Mercado Municipal

