Veja a agenda dos candidatos à Presidência nesta terça-feira (13/9)

Confira as agendas dos candidatos à Presidência da República nesta terça-feira (13):

Ciro Gomes (PDT): Participa da inauguração do comitê do PDT em Irecê, na Bahia. À tarde, Ciro vai à Apae e se encontra com pessoas com deficiência na cidade de Pituba. À noite, Ciro tem live agendada que será transmitida de Salvador.

Constituinte Eymael (DC): Candidato não divulgou a agenda.

Felipe D’Ávila (Novo): O candidato cumpre agenda em Curitiba e Região Metropolitana. De manhã ele faz caminhada no calçadão da XV de São José dos Pinhais e às 11h30 faz visita à Associação Comercial e Industrial de São José dos Pinhais (Aciap). Já em Curitiba, às 14h, ele faz visita ao Recanto da Esperança. No fim do dia, às 18h, realiza uma caminhada no Calçadão da cidade.

Jair Bolsonaro (PL): O candidato à reeleição participa de participam de motociata e comício em Sorocaba.

Léo Péricles (UP): O candidato não tem agenda prevista nessa terça-feira.

Lula (PT): Terá uma reunião virtual às 9h com comunicadores de partidos aliados, centrais sindicais, comitês populares e movimentos sociais.

Padre Kelmon (PTB): A agenda do candidato será na cidade de Macapá. Padre Kelmon e, seu vice Pastor Gamonal, tomam café da manhã com lideranças participantes da construção do Pacto pela Cristandade.

Simone Tebet (MDB): Na parte da manhã Simone Tebet estará em Salvador. Às 9h30 ela tem uma caminhada no Bairro da Liberdade. Às 10h ela visitará a Associação Cultural Ilê Aiyê. À tarde, por volta das 14h30 ela fará uma visita ao Núcleo de Tecnologia Estratégicas em Saúde da Universidade Estadual da Paraíba, em Campina Grande. Às 15h30, a candidata fará uma caminhada pelo bairro Monte Castelo, acompanhada pelo candidato ao governado da Bahia, Pedro Cunha Lima.

Sofia Manzano (PCB): Em Recife, Sofia Manzano visitará um assentamento com a comissão Pastoral da Terra. À tarde, fará panfletagem na Unicap. Logo após, participa de um ato de lançamento da agenda política da Agroecologia, no Sindicato dos Trabalhadores da Previdência Social.

Soraya Thronicke (União): A candidata cumpre uma extensa agenda nas cidades de Ribeirão Preto (SP) e São José do Rio Preto (SP). De manhã, os compromissos são em Ribeirão Preto. Entre eles estão o encontro, às 9h30, com o prefeito da cidade e corpo a corpo com os eleitores às 10h. Na parte da tarde ela visita ao projeto social Novo Mundo, em São José do Rio Preto. Às 19h ela tem encontro com lideranças políticas da cidade.

Vera Lucia (PSTU): Nesta terça, às 9h30, Vera grava entrevista com a Band em São Vicente (SP). Na parte da tarde, às 15h, participa de outra entrevista, desta vez com a TV Santa Cecília em Santos (SP). Mais tarde, às 19h30, Vera participa de live com a Coletiva Mulheres de Quinta, de Ribeirão Preto (SP).

