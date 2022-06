Varíola dos macacos: Ministério da Saúde confirma oitavo caso no Brasil

O Ministério da Saúde confirmou, neste domingo, o oitavo caso identificado de varíola dos macacos no Brasil. O paciente reside no município de Maricá (RJ), de acordo com o órgão, e apresenta um caso clínico estável.

A varíola dos macacos é uma zoonose silvestre, uma doença infecciosa que passa de macacos e outros animais para humanos. Ela é causada pelo vírus que leva o mesmo nome (varíola dos macacos) e pertence à família dos orthopoxvírus. A infecção é semelhante à varíola humana — única doença erradicada no mundo —, mas mais leve.

LEIA TAMBÉM: Varíola dos macacos não é transmitida pelo ar, dizem cientistas dos EUA

"Não apresenta histórico de viagem para o exterior, mas relata contato com estrangeiros", disse o ministério sobre o oitavo paciente diagnosticado no Brasil.

O paciente está sendo monitorado pelo Instituto Nacional de Infectologia e pelas Secretarias de Saúde do Estado e Município.

"No momento, o Brasil registra oito casos confirmados, sendo quatro em São Paulo, dois no Rio Grande do Sul e dois no Rio de Janeiro. Outros seis casos permanecem em investigação. Todos seguem isolados e em monitoramento", disse a pasta.