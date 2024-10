Vamos redobrar o esforço para mostrar que o número é 50, diz Boulos após 49 mil votos no 13

O deputado federal e candidato à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL), afirmou nesta quarta-feira, 9, que sua campanha irá intensificar os esforços para garantir que o eleitorado se lembre de que seu número na urna é o 50.

“Neste segundo turno, vamos redobrar os esforços para mostrar, na TV, nas redes sociais e em todos os meios de comunicação da campanha, que o número da nossa candidatura é o 50. Com isso, esperamos que esses votos venham automaticamente para nós”, declarou em entrevista ao UOL.

Segundo levantamento do jornal O Globo, com base no Registro Digital de Voto das urnas disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 48,1 mil eleitores anularam o voto no último domingo ao digitarem o número 13, que corresponde ao PT. Os dados do jornal mostraram inda que 18 mil eleitores votaram no 22, número do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A diferença entre Boulos e o atual prefeito, Ricardo Nunes, foi de aproximadamente 25 mil votos no primeiro turno. Caso os votos nulos que foram para o 13 tivessem ido para o candidato do PSOL, ele poderia ter ultrapassado Nunes e terminado em primeiro lugar.

“Com esses votos, teríamos alcançado a primeira colocação. Fortalecemos muito a identificação do número 50 na nossa campanha, e acreditamos que, sem esse trabalho, a quantidade de votos nulos poderia ter sido ainda maior”, acrescentou Boulos.

O deputado atribuiu o número expressivo de votos no 13 à postura do influenciador Pablo Marçal durante os debates, onde ele mencionou erroneamente o número de Boulos em mais de uma ocasião. Boulos é apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT), cujo número 13 tem grande influência no imaginário eleitoral.

Como já mostrado pela EXAME, essa era uma das principais preocupações da campanha de Boulos. Por isso, a equipe dedicou metade do tempo de suas inserções na TV para reforçar o número 50. Uma das propagandas veiculadas na última semana do primeiro turno contava com uma música cujo refrão repetia insistentemente a frase: “Boulos é 50”.