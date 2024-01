'Vamos dar tempo': Boulos diz que vice é decisão do PT e não conversou com Marta Suplicy

O deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) afirmou nesta terça-feira que não conversou com Marta Suplicy sobre compor sua chapa nas eleições. A decisão sobre a definição de sua vice deve ser tomada pelo PT, afirmou.

"Vamos dar tempo ao tempo. O processo da definição da vice está sendo conduzido pelo Partido dos Trabalhadores. Não conversei com a Marta após o encontro dela com o presidente Lula", afirmou Boulos.

A declaração foi dada num evento no diretório municipal do PDT para anunciar o apoio da sigla à pré-candidatura do PSOL. O arco de alianças de Boulos agora soma seis partidos.

Reação de Nunes

Diante da informação de que Marta seria Vice de Boulos numa chapa para concorrer às eleições municipais, o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), marcou um encontro com a ex-prefeita e ex-ministra, e sua atual secretária, no fim da tarde desta terça-feira.

Segundo aliados, o emedebista deve demitir Marta da secretaria de Relações Internacionais de São Paulo, pasta que ela ocupa há três anos. O GLOBO apurou com dois aliados próximos do emedebista que o ato de exoneração foi assinado pelo prefeito na tarde desta terça-feira.

O motivo alegado por ele é a "quebra de confiança" da secretária, que se reuniu com o presidente Lula (PT) na segunda-feira e indicou que aceitará ser vice na chapa de Guilherme Boulos (PSOL). Segundo aliados, os dois marcaram de conversar pessoalmente no fim da tarde de hoje.