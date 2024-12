Vai viajar no Ano Novo? Veja os melhores horários para pegar a estrada em SP

Mais de 3,8 milhões de veículos devem circular pelas principais rodovias de São Paulo entre os dias 30 e 31 de dezembro, segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp). O fluxo intenso já é tradicional nesse período, especialmente devido às viagens rumo ao litoral e ao interior paulista. A expectativa é de congestionamento em vários trechos das rodovias concedidas.

Para minimizar transtornos e orientar os motoristas, a Artesp divulgou recomendações de melhores horários para viagem. As orientações abrangem rodovias estaduais como o Sistema Castello-Raposo, Anhanguera-Bandeirantes e Anchieta-Imigrantes.

Além disso, os motoristas vão contar com um suporte ampliado durante o feriado. Mais de 11 mil quilômetros de rodovias estarão sob monitoramento ininterrupto pelo Centro de Controle de Informações da Artesp e pelos Centros de Controle Operacional das concessionárias. Serão disponibilizados mais de 230 ambulâncias, 300 guinchos e 219 postos e bases de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU). Para informações imediatas, os motoristas podem entrar em contato com as concessionárias pelo telefone de emergência de cada rodovia.

Confira os melhores horários para viajar no Ano Novo

A Artesp divulgou as previsões de horários de pico nas principais rodovias do estado, recomendando que os motoristas planejem suas viagens para horários alternativos e, assim, evitem congestionamentos.

Sistema Castello-Raposo

No Sistema Castello-Raposo, operado pela ViaOeste, é esperado o tráfego de aproximadamente 677 mil veículos durante o feriado. Os horários de pico devem ocorrer na segunda-feira (30), entre 16h e 18h, e na terça-feira (31), entre 11h e 12h. Para o retorno, o movimento mais intenso está previsto para quarta-feira (1º), das 15h às 21h, e quinta-feira (2), das 8h às 11h.

Sistema Anhanguera-Bandeirantes

Cerca de 802 mil veículos devem circular pelo Sistema Anhanguera-Bandeirantes durante o período. Os horários de maior movimento são previstos para segunda-feira (30), das 16h às 20h, e terça-feira (31), das 11h às 12h. No retorno, o fluxo mais intenso deve ocorrer na quarta-feira (1º), das 15h às 22h, e na quinta-feira (2), das 8h às 11h. Para melhorar a fluidez no dia 1º, a Operação Caminhão redirecionará veículos de carga da Rodovia dos Bandeirantes para a Via Anhanguera, no trecho entre os km 48 e 23.

Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI)

A Ecovias estima que aproximadamente 875 mil veículos desçam a serra rumo à Baixada Santista pelo Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI). Para minimizar congestionamentos, será implantada a Operação Descida Imigrantes (7x3), que disponibiliza sete faixas para descida e três para subida. O esquema funcionará na segunda-feira (30), das 6h às 23h59, e na terça-feira (31), das 15h às 22h.

Rodoanel

No Rodoanel Mario Covas, o trecho Oeste, administrado pela CCR RodoAnel, deve registrar os maiores picos de fluxo na segunda-feira (30), entre 16h e 18h, e na terça-feira (31), entre 11h e 12h. Nos trechos Sul e Leste, operados pela SPMar, a circulação esperada é de mais de 830 mil veículos, enquanto no trecho Oeste são previstos cerca de 968 mil veículos, consolidando-o como um dos mais movimentados do feriado.

Essas previsões reforçam a importância de planejamento, permitindo que os motoristas escolham horários de menor fluxo para uma viagem mais tranquila e segura.

Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto

No Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto, a expectativa é que cerca de 963 mil veículos utilizem os dois sentidos das rodovias durante o feriado.

Outras rodovias

Cerca de 302 mil veículos devem trafegar pelas rodovias Pedro Eroles, Dom Paulo Rolim Loureiro, Doutor Manuel Hipólito Rego e Padre Manuel da Nóbrega, que conectam o Alto Tietê à Baixada Santista e ao Vale do Ribeira. Na Rodovia dos Tamoios (SP-099), que liga ao Litoral Norte, espera-se o tráfego de 242 mil veículos entre os dias 30 de dezembro e 3 de janeiro.