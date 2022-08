Vai viajar nas eleições? Prazo para solicitar voto em trânsito acaba nesta quinta

Os eleitores que estarão viajando dentro do Brasil nas datas das eleições deste ano têm até esta quinta-feira, 18, para solicitar o chamado voto em trânsito à Justiça Eleitoral. O primeiro turno está marcado para 2 de outubro e o segundo, se for necessário, será em 30 de outubro.

O pedido do voto em trânsito só pode ser feito pessoalmente, em algum cartório eleitoral -- não pode ser feito pela internet nem pelo e-Título. Não precisa de agendamento. Basta que o eleitor leve um documento oficial com foto.

No cartório, a pessoa deve indicar a cidade onde pretende votar. O município precisa ter pelo menos 100 mil eleitores cadastrados. É possível pedir a transferência apenas para um dos turnos de votação ou para as duas datas.

Se a cidade indicada estiver no mesmo estado do domicílio eleitoral, será possível votar para todos os cargos: presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual/distrital. Mas, se o município for em outro estado, o voto será apenas para presidente.

Brasileiros que têm título de eleitor cadastrado no exterior e estiverem no Brasil durante as eleições também podem solicitar o voto em trânsito, mas poderão votar apenas para presidente. Consulte no site do TSE as cidades preparadas para receber o voto em trânsito.

A transferência, em todos os casos, é temporária. Depois das eleições, volta a valer automaticamente o domicílio eleitoral e a seção de origem do eleitor.

Também termina nesta quinta-feira o prazo para que eleitores com deficiência ou dificuldade de locomoção possam pedir para votar em uma seção adaptada, com acessibilidade. O pedido também pode ser feito em qualquer cartório eleitoral.