Vai esquentar em São Paulo? Temperatura chega a 26°C nesta quarta, 13; leia previsão

Após dias de frio intenso, São Paulo experimenta um aumento na temperatura nesta quarta-feira, 13 de agosto de 2025. A capital paulista deve alcançar uma máxima de 26°C, com céu claro e sol predominante ao longo do dia.

Manhã fresca e aumento gradual da temperatura

O início da manhã será fresco, com mínimas entre 9°C e 10°C, e presença de nuvens que se dissipam com o aquecimento. O ar polar, que tem influenciado o estado, começa a ceder, dando lugar a um clima mais ameno.

No entanto, a umidade do ar deve ficar abaixo dos 30%, especialmente no interior paulista, reforçando a necessidade de hidratação e cuidados com focos de incêndio.

O vento soprarará de forma moderada, com rajadas de cerca de 11 km/h, e pode trazer uma sensação agradável à tarde. O tempo seguirá firme, ideal para atividades ao ar livre, após as manhãs frias que marcaram a semana.

Atenção para grupos vulneráveis e noites frescas

Embora a temperatura suba, as noites ainda permanecem frescas, típicas do inverno paulista. Vale lembrar que grupos mais vulneráveis, como crianças, idosos e pessoas em situação de rua, devem estar atentos às variações bruscas de temperatura.