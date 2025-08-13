Vai esquentar em São Paulo? Temperatura chega a 26°C nesta quarta, 13; leia previsão

Brasil

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 11h24.

Após dias de frio intenso, São Paulo experimenta um aumento na temperatura nesta quarta-feira, 13 de agosto de 2025. A capital paulista deve alcançar uma máxima de 26°C, com céu claro e sol predominante ao longo do dia.

Manhã fresca e aumento gradual da temperatura

O início da manhã será fresco, com mínimas entre 9°C e 10°C, e presença de nuvens que se dissipam com o aquecimento. O ar polar, que tem influenciado o estado, começa a ceder, dando lugar a um clima mais ameno.

No entanto, a umidade do ar deve ficar abaixo dos 30%, especialmente no interior paulista, reforçando a necessidade de hidratação e cuidados com focos de incêndio.

O vento soprarará de forma moderada, com rajadas de cerca de 11 km/h, e pode trazer uma sensação agradável à tarde. O tempo seguirá firme, ideal para atividades ao ar livre, após as manhãs frias que marcaram a semana.

Atenção para grupos vulneráveis e noites frescas

Embora a temperatura suba, as noites ainda permanecem frescas, típicas do inverno paulista. Vale lembrar que grupos mais vulneráveis, como crianças, idosos e pessoas em situação de rua, devem estar atentos às variações bruscas de temperatura.

