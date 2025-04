Vai encarar o trânsito após os feriados? Veja os melhores horários para voltar a São Paulo

Com o fim do feriado prolongado de Páscoa e Tiradentes, o retorno de muitas pessoas para casa promete ser movimentado nas principais rodovias que ligam São Paulo ao litoral e ao interior.

De acordo com a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), cerca de 5 milhões de veículos devem circular entre domingo, 20, e segunda-feira, 21. Toda a movimentação nas rodovias é acompanhada em tempo real, 24 horas por dia, pelos centros de controle da Artesp e das concessionárias.

No Sistema Anhanguera-Bandeirantes, operado pela AutoBAn, o pico de movimento está previsto para esta segunda-feira, entre 15h e 22h.

Já no Sistema Anchieta-Imigrantes, administrado pela Ecovias, o trânsito também deve ficar carregado nesse mesmo intervalo de tempo. A expectativa é de que cerca de 544 mil veículos passem pelas pistas. O mesmo cenário é esperado no corredor Raposo Tavares-Castello Branco, igualmente sob responsabilidade da Ecovias.

Na Rodovia dos Tamoios, que liga o Vale do Paraíba ao litoral norte, o fluxo mais intenso deve ocorrer até as 14h de segunda-feira. A previsão é de 135 mil veículos utilizando a via nesse período.

O corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto, gerenciado pela Ecovias Leste Paulista, deve receber aproximadamente 879 mil veículos, com maior movimento entre 10h e 16h.

Na quinta-feira à noite, véspera do feriado, a cidade de São Paulo enfrentou 1.289 quilômetros de congestionamento, o maior registrado em 2025 até agora, segundo a CET. O recorde anterior do ano havia sido em 11 de março, com 1.174 km. No entanto, o maior índice da série histórica continua sendo o de 9 de agosto de 2024, quando o trânsito alcançou impressionantes 1.510 km.