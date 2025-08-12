Vai continuar frio em São Paulo? Vaja a previsão para esta terça-feira, 12

Nesta terça-feira, 12, a previsão para São Paulo indica que as temperaturas irão variar entre 9°C na madrugada e 21°C durante a tarde.

O dia começará com muitas nuvens e formação de névoa úmida, mas o sol deverá aparecer ainda pela manhã, predominando ao longo do dia. Isso contribuirá para a redução da sensação de frio.

Influência do ar frio e alerta da Defesa Civil

O ar frio de origem polar continuará afetando a região, mantendo as temperaturas baixas durante a madrugada e à noite. No entanto, as tardes serão agradáveis e ensolaradas.

A Defesa Civil mantém um alerta para as baixas temperaturas, reforçando a necessidade de cuidados devido a essa condição persistente.

Tendências para os próximos dias

A tendência é de manutenção desse padrão de clima para os próximos dias: temperaturas amenas durante o dia e queda na umidade do ar, o que pode causar desconforto respiratório.