Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Vai continuar frio em São Paulo? Vaja a previsão para esta terça-feira, 12

Saiba o que muda na temperatura

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 10h18.

Nesta terça-feira, 12, a previsão para São Paulo indica que as temperaturas irão variar entre 9°C na madrugada e 21°C durante a tarde.

O dia começará com muitas nuvens e formação de névoa úmida, mas o sol deverá aparecer ainda pela manhã, predominando ao longo do dia. Isso contribuirá para a redução da sensação de frio.

Influência do ar frio e alerta da Defesa Civil

O ar frio de origem polar continuará afetando a região, mantendo as temperaturas baixas durante a madrugada e à noite. No entanto, as tardes serão agradáveis e ensolaradas.

A Defesa Civil mantém um alerta para as baixas temperaturas, reforçando a necessidade de cuidados devido a essa condição persistente.

Tendências para os próximos dias

A tendência é de manutenção desse padrão de clima para os próximos dias: temperaturas amenas durante o dia e queda na umidade do ar, o que pode causar desconforto respiratório.

Acompanhe tudo sobre:ClimaMudanças climáticasFrio

Mais de Brasil

Dono da Ultrafarma, Sidney Oliveira, é preso em operação que aponta esquema de propina bilionária

Governo do Rio propõe pacote de projetos de lei para combater o crime e aumentar a receita

Lula conversa com Xi Jinping em meio às tarifas de Trump

Prioridade zero do PT é a reeleição do presidente Lula, diz Edinho Silva à EXAME

Mais na Exame

Carreira

'Ser uma boa pessoa, ao mesmo tempo que precisamos dar lucro, é um grande desafio', diz ex-CEO

Inteligência Artificial

Microsoft lança Copilot 3D, ferramenta gratuita para gerar modelos tridimensionais de imagens 2D

Um conteúdo Bússola

A terceirização de pagamentos virou ‘Payment as a Service’ e está mudando estratégias empresariais

Future of Money

Bitcoin pode ter novo recorde após mercado cripto atingir capitalização de US$ 4 trilhões