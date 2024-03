Inmet alerta para 'grande perigo' por tempestades no Sul e Sudeste; RJ entra em alerta

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para tempestades e chuvas intensas em partes de todas as regiões do país nesta quinta-feira. O órgão também emitiu um aviso de "Grande Perigo" que encobre o Rio de Janeiro e parte dos outros estados do Sudeste para possíveis chuvas intensas a partir de sexta-feira. O Sul também deve sofrer com tempestades intensas nos próximos dias.

A alerta de cor vermelha, que tem previsão para iniciar às 00h de sexta e terminar às 10h de domingo, indica que pode haver chuva superior a 60 mm/h, ventos superiores a 100 km/h. Além disso, há grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, queda de árvores, descargas elétricas, alagamentos, enxurradas e grandes transtornos no transporte rodoviário.

O Instituto também emitiu alertas de " Grande Perigo" devido às tempestades previstas para o Sul do país, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Os fenômenos que afetarão a região indicam que pode chover mais de 100 mm/dia, e os ventos podem ultrapassar 100 km/h. Há chances de queda de granizo.

Além disso, há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

O Paraná, por sua vez, está sob um alerta de "Perigo" para uma tempestade, com validade entre as 7h e 22h desta quinta-feira. A chuva deve ficar entre 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo.

Também foram lançados alertas para chuvas intensas em partes das regiões Norte, Nordeste e Sudeste. Estes, nas escalas de "Perigo" e "Perigo Potencial", com previsão de término para às 10h e 23h59. Na mancha amarela, que representa o aviso de menor gravidade, a previsão indica que pode chover entre 20 e 30 mm/h e haver ventos intensos, e apresenta baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Confira a previsão do tempo

Nesta quinta, o Rio de Janeiro terá tempo instável na parte da manhã, o que mudará a partir da tarde, momento em que o tempo ficará nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A máxima será de 37°C e mínima de 24°C. São Paulo enfrenta a mesma condição climática, no entanto, as temperaturas ficarão entre 32°C e 22°C.

Porto Alegre, afetada pela tempestade, terá uma quinta-feira nublada com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A máxima chegará aos 27°C e a mínima aos 20°C. O mesmo acontece em Curitiba, que terá as temperaturas variando entre os 30°C e 19°C.

Em Recife, as chuvas chegam na parte da tarde. Os termômetros marcarão entre 33°C e 28°C. Já Fortaleza, terá céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante todo o dia. A máxima será de 33°C e a mínima de 25°C