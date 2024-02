Vai chover hoje? Pancadas podem atingir todas as regiões do país neste fim de semana; veja previsão

O fim de semana pode ser de chuva em todas as regiões do país, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). De acordo com o órgão, as regiões mais afetadas podem ser Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste, já que avisos com graus de perigo potencial e grande perigo foram emitidos devido à intensidade do tempo instável.

O ciclone subtropical que poderia causar fortes chuvas no Sul e Sudeste está a 270 quilômetros mar adentro, segundo a Marinha do Brasil. Em nota técnica, informou que: "devido à distância significativa da costa, até o momento, não há previsão de condições de mau tempo para a região litorânea dos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro”.

Apesar disso, a previsão do Inmet aponta que ainda pode chover nos estados citados durante o fim de semana.

Tempo nas capitais

No Rio de Janeiro, a chuva não deve chegar na cidade no sábado. Com máxima de 31°C e mínima de 20°C, o dia ficará nublado na parte da manhã e com poucas nuvens durante a tarde. Já no dia seguinte, há chances do tempo ficar instável. Com as temperaturas entre 32°C e 22°C, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas à noite.

Em São Paulo, o padrão deve ser diferente. No sábado, os termômetros podem oscilar entre 27°C e 16°C e a chuva deve chegar na capital com muita nebulosidade. O domingo não será diferente. O dia tende a ser de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas e temperaturas com máxima de 27°C e mínima de 18°C.

Em Brasília, a chuva não dará trégua durante o final de semana. A previsão indica que nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas prevalecerão durante os dias. A temperatura máxima não deve passar de 29°C e mínima de 19°C.

O mesmo acontecerá em Salvador. A cidade amanhece o sábado já com chuvas, que pode se intensificar durante o dia, e com as temperaturas entre 32°C e 25°C. No domingo, o tempo permanece repleto de nuvens e pancadas junto de trovoadas isoladas. A máxima será de 31°C e mínima de 26°C.

Em Natal, o clima chuvoso também estará presente. O primeiro dia será nublado com pancadas de chuva isolada na parte da manhã e as trovoadas chegam a partir da tarde. No segundo dia, o tempo ficará encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A máxima não passará dos 29°C e a mínima dos 25°C.

Outro lugar que também terá previsão de chuva é Curitiba. O sábado será impactado pela nebulosidade e com chuva isolada. As temperaturas ficarão entre os 23°C e 16°C. No domingo, pancadas de chuva e trovoadas isoladas chegarão. Os termômetros devem oscilar entre 25°C e 17°C.