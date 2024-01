Vai chover hoje? Inmet prevê chuvas intensas para grande parte do país na terça-feira; veja previsão

Depois de uma semana de chuva intensas e temporais, uma massa de ar frio no oceano pode indicar um panorama de temperaturas amenas, segundo o MetSul Meteorologia. Mesmo assim, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de chuvas intensas para grande parte do país para esta terça-feira. Em algumas regiões, a precipitação pode continuar até esta sexta-feira. Confira a previsão:

O que significa o alerta laranja?

O Inmet emitiu alerta laranja, de perigo, para partes de Rondônia, Pará, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Tocantins. O aviso indica chuvas intensas até 10h da terça-feira, com ventos intensos (60-100 km/h), queda de granizo, risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

A mesma condição vai afetar regiões da Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo até às 10h desta sexta-feira, dia 26. Ao longo da semana, Salvador e Vitória devem ter temperaturas em torno dos 30°C, com mínimas que chegam a 25°C. Já Belo Horizonte deve esfriar, com mínimas de até 17°C e máximas de 28°C.

O que significa o alerta amarelo?

Diversos estados serão afetada por chuvas intensas nesta terça-feira, segundo o Inmet. O alerta amarelo, que indica perigo potencial, prevê chuva até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

O primeiro alerta, representado do lado esquerdo da imagem, vale até às 10h da terça-feira. Neste locais, que incluem partes do Norte, do Sul e do Sudeste, além de alguns estados do Centro-Oeste, as chuvas intensas devem durar até este dia.

Já o segundo alerta, que engloba Bahia, Tocantins, Piauí, Minas Gerais, Goiás, Maranhão, Ceará e Pernambuco, vale até esta sexta-feira, dia 26.

Como fica o tempo no Rio de Janeiro?

Na terça, o tempo na capital fluminense será de muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. A temperatura máxima chega a 28°C e a mínima a 23°C, um alívio do calorão da semana passada.

Como fica o tempo no Brasil para o resto da semana?

Região Norte: a semana pode ser de pancadas de chuvas em praticamente toda a região, mas principalmente no Pará, Amapá, Rondônia e Tocantins. Nestas áreas, as chuvas podem vir acompanhadas de raios, rajadas de ventos e trovoadas. No Acre, Amazonas e Rondônia, não se descartam pancadas de chuvas isoladas com menores acumulados. Já em Roraima, o Inmet prevê pouca chuva.

Região Nordeste: o instituto prevê fortes chuvas ao longo da semana, principalmente na Bahia e no Piauí, que podem esperar raios, rajadas de ventos e trovoadas. Partes do Maranhão, Ceará e do sertão dos estados da Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe também podem passar por chuvas. Segundo O Inmet, a previsão está associadas à influência da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e do canal de umidade.

Regiões Centro-Oeste e Sudeste: são previstas chuvas intensas que podem vir acompanhadas de raios, rajadas de ventos e trovoadas. Devem ser afetadas áreas no norte do Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, além do leste de São Paulo.

Região Sul: Áreas do leste do Paraná e Santa Catarina podem ter pancadas de chuva. No interior, a previsão é de menores acumulados de chuva