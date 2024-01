Vai chover hoje? Inmet alerta para acumulados de chuva em SP, RJ e BA; veja previsão

O Instituto Nacional de Meteorologia prevê para esta quarta-feira chuvas em grande parte do país. Na Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo, foram emitidos alertas de grande perigo, com aviso de acumulado de chuva nestas regiões até às 10h da quarta.

O que significa o alerta vermelho?

O Inmet emitiu um aviso de grande perigo nas regiões em vermelho, até às 10h da quarta-feira. O alerta de acumulado de chuva indica precipitação acima de 100 mm/dia e grande risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios e grandes deslizamentos de encostas, em cidades com tais áreas de risco.

No Rio de Janeiro, o dia será de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura deve ficar entre 23ºC e 21ºC ao longo do dia. São Paulo terá um panorama semelhante, com um dia nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, e mínima de 16ºC.

Já em Salvador, a máxima é de 28ºC e a mínima é de 25ºC. O dia será nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Como agir?

Veja as instruções do Inmet para alertas de grande perigo:

Desligue aparelhos elétricos, quadro geral de energia;

Observe alteração nas encostas;

Permaneça em local abrigado;

Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos;

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

O que significa o alerta laranja?

O Inmet também emitiu alerta laranja, de perigo, para diversos estados no litoral e na região central do Brasil. O aviso indica chuvas intensas até 10h da quarta-feira, com ventos intensos (60-100 km/h), queda de granizo, risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Em Brasília, a máxima será de 25ºC e a mínima de 19ºC. O dia será de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Em Cuiabá, mesmo com muitas nuvens e possibilidade de chuvas isoladas, a temperatura deve continuar quente, com máxima de 31ºC para a quarta-feira. O mesmo deve acontecer com Palmas e Vitória, que terão máximas de 28ºC e 30ºC, respectivamente, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia.

E os acumulados de chuva?

O Inmet também alerta para perigo nos litorais de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Neste caso, o alerta também indica perigo, com chuva entre 50 a 100 mm/dia e risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios em cidades com tais áreas de risco. O aviso vai até às 10h da quarta-feira.

Veja todos os alertas emitidos pelo Inmet para esta quarta-feira:

Além dos alertas vermelho e laranja, o Inmet também emitiu alertas amarelos. As regiões com essa cor no mapa estão sob 'perigo potencial'. O aviso indica chuva até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Todos os alertas vão até ás 10h da quarta-feira.

Como fica o tempo no Brasil para o resto da semana?

Região Norte: a semana pode ser de pancadas de chuvas em praticamente toda a região, mas principalmente no Pará, Amapá, Rondônia e Tocantins. Nestas áreas, as chuvas podem vir acompanhadas de raios, rajadas de ventos e trovoadas. No Acre, Amazonas e Rondônia, não se descartam pancadas de chuvas isoladas com menores acumulados. Já em Roraima, o Inmet prevê pouca chuva.

Região Nordeste: o instituto prevê fortes chuvas ao longo da semana, principalmente na Bahia e no Piauí, que podem esperar raios, rajadas de ventos e trovoadas. Partes do Maranhão, Ceará e do sertão dos estados da Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe também podem passar por chuvas. Segundo O Inmet, a previsão está associadas à influência da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e do canal de umidade.

Regiões Centro-Oeste e Sudeste: são previstas chuvas intensas que podem vir acompanhadas de raios, rajadas de ventos e trovoadas. Devem ser afetadas áreas no norte do Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, além do leste de São Paulo.

Região Sul: Áreas do leste do Paraná e Santa Catarina podem ter pancadas de chuva. No interior, a previsão é de menores acumulados de chuva.