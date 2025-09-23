Vai chover hoje em São Paulo? Veja previsão do tempo para esta terça-feira, 23

A previsão do tempo para esta terça-feira, 23, em São Paulo aponta para chuvas isoladas, com períodos de sol entre muitas nuvens no estado.

Apesar de não serem esperados grandes volumes de chuva, a situação climática pode trazer alguns riscos em áreas vulneráveis, especialmente na faixa leste do estado e nas regiões fronteiriças com Minas Gerais.

Embora os modelos meteorológicos não indiquem grandes acúmulos de chuva, existem alertas para problemas em áreas geograficamente mais suscetíveis a alagamentos. A combinação de geografia e sistema de drenagem em algumas regiões torna essas áreas mais propensas a transtornos, mesmo com volumes moderados de precipitação.

Temperaturas e clima na capital paulista

Na capital, as temperaturas devem variar entre 13°C, no início da manhã, e 19°C durante o dia. Isso ocorre devido à entrada de uma massa de ar frio, que provocará um declínio geral das temperaturas em todo o estado.

Já nas cidades do interior e na serra, como Campos do Jordão, as temperaturas podem oscilar entre 10°C e 18°C, caracterizando um clima ameno e típico do início da primavera, com a influência de um sistema frontal.

A previsão também aponta para pancadas de chuva isoladas, que podem ser acompanhadas de raios e rajadas de vento. Esse fenômeno reforça a necessidade de atenção constante às condições atmosféricas, principalmente em áreas mais expostas. Em dias de chuva, é essencial seguir as orientações da Defesa Civil e evitar áreas alagadas para garantir a segurança.

Atenção para áreas de maior risco

Embora os volumes de chuva previstos não sejam elevados, a combinação de chuva, vento e a geografia local pode causar transtornos pontuais, especialmente em áreas vulneráveis.

As autoridades municipais e estaduais devem intensificar o monitoramento dessas regiões, e a população precisa estar atenta às medidas preventivas.