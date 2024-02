Vai chover hoje? Capitais terão tempestade, chuva intensa nesta quarta-feira; veja previsão

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de "perigo" e "perigo potencial" devido às consequências das chuvas intensas, acumuladas e tempestades que estão previstas para todas regiões do país para esta quarta-feira. Rio de Janeiro e São Paulo terão pancadas de chuvas e céu nublado, enquanto que outras capitais também sofrerão com o tempo instável.

O órgão alerta, nas manchas laranjas espalhadas pelas regiões Norte e Nordeste, que há chance de chuvas acentuadas. O aviso, com duração até às 10h desta quarta-feira, indica que podem ocorrer precipitações entre 30 e 60 mm/h e ventos intensos de até 100 km/h. Também há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

O Inmet recomenda que, em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há possibilidade de queda e descargas elétricas. Há recomendação também para não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Nas marcações de cor amarela no mapa, que apontam "perigo potencial", a previsão indica chuvas intensas e tempestade. Esses alertas têm validade até às 10h e 22h, respectivamente. No entanto, as consequências destes fenômenos devem ser de menos impacto. As regiões afetadas serão Norte, Nordeste, Sul e Sudeste.

De acordo com o Instituto, as chuvas podem ter entre 20 e 30 mm/h, os ventos serão intensos, mas o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas é baixo. O órgão recomenda os mesmo cuidados que são passados no aviso de maior intensidade.

Confira a previsão para as capitais

No entanto, mesmo fora das zonas dos avisos, o Rio de Janeiro tem previsão de chuva para esta quarta. Com máxima de 38°C e mínima de 24°C, a tendência é de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas durante todo o dia. Também é o caso de Salvador, que deve ter nebulosidade e possibilidade de chuvas isoladas na parte da manhã. As temperaturas ficarão entre 32°C e 25°C.

Vai chover em SP hoje?

Já em São Paulo, onde a mancha amarela aparece, terá pancadas de chuva e termômetros entre 31°C e 22°C. Em Curitiba, também coberta pelo alerta, a expectativa é de muitas nuvens com chuva e trovoadas isoladas ao longo desta quarta. Os termômetros ficarão entre 30°C e 20°C.

Em Fortaleza, área afetada pelo aviso de "perigo" e encoberto pela cor laranja, a previsão diz que a cidade terá uma quarta-feira encoberta, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.