Vai chover em SP hoje? Inmet alerta para tempestades em RJ e São Paulo, veja a previsão

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de grande perigo e chuvas intensas para o Rio de Janeiro e São Paulo. O aviso, que vale até as 18h de quinta-feira, indica que os ventos podem passar de 100 km/h, com chuva superior a 60 mm/h na Região Sudeste. As principais áreas que podem ser afetadas pelo clima instável são a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, o Sul Fluminense e o Vale do Paraíba Paulista.

A mancha de cor vermelha alerta sobre potencias riscos como danos em edificações, corte de energia elétrica, queda de árvores, descargas elétricas, alagamentos, enxurradas e transtornos no transporte rodoviário.

Além disso, o Alerta Rio, sistema meteorológico da Prefeitura do Rio, emitiu um aviso de risco muito alto para as chuvas a partir de amanhã. A Marinha do Brasil também lançou um alerta de ressaca, iniciando às 3h desta quinta-feira (15/02) até 09h da sexta-feira (16/02), com previsão de ondas de 2,5 m de altura.

A porção sul de Minas Gerais também deve sofrer com chuvas intensas, mas com menor intensidade. Dependendo da região do estado, os ventos podem atingir até 100 km/h, com risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Paraná e Mato Grosso do Sul também podem sofrer com chuvas intensas nesta quinta-feira, segundo os alertas do Inmet.

Chuvas fortes e céu nublado no Rio

De acordo com o Inmet, na quinta-feira, o Rio terá temperaturas entre 28°C e 21°C, com céu nublado durante o dia e pancadas de chuva e trovoadas. A sexta também será de muita nebulosidade e pancadas de chuvas, com máxima de 29°C e mínima de 21°C.

Já no sábado, a temperatura voltará a subir e os termômetros podem marcar entre 32°C e 20°C. Porém, ainda há previsão de pancadas de chuva isoladas e nuvens tomando o céu. O domingo seguirá o mesmo padrão, com máxima de 31°C e mínima de 22°C, o tempo segue com impacto da nebulosidade e chances de pancadas de chuva.

Mínima em São Paulo pode chegar a 16°C até domingo

São Paulo também sofrerá com a instabilidade das condições climáticas. Já nesta quinta-feira, a capital tem previsão de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A máxima será de 21°C e a mínima de 18°C. A sexta também deve ser impactada pelas nuvens com pancadas de chuva isoladas; as temperaturas devem permanecer entre 25°C e 17°C.

No sábado, com os termômetros entre 27°C e 16°C, a previsão de chuva ainda não dará trégua e pancadas isoladas podem ocorrer. O domingo também será com essas condições, mas a máxima prevista é de 28°C e a mínima de 18°C.

Minas sofrerá com chuvas fortes durante final de semana

Em Minas Gerais, a previsão para a quinta-feira estabelece que a temperatura fique entre 28°C e 22°C e o clima seja de nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Na sexta-feira, com máxima de 26°C e mínima de 20°C, o tempo seguirá nublado com tempestades e trovoadas. A condição climática continuará, de acordo com o Inmet, até domingo.