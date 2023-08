Vai chover em SP? Defesa Civil faz alerta sobre umidade do ar; veja previsão para o final de semana

A Defesa Civil de São Paulo alertou nesta sexta-feira, 4, que a umidade relativa do ar atingirá níveis mais críticos nos próximos dias. Os baixos índices de umidade são prejudiciais à saúde.

A tendência é de que as temperaturas não subam tanto, e os índices de umidade relativa do ar fiquem acima dos 30% na capital paulista pelo menos hoje. "O dia será marcado pela presença de Sol entre algumas nuvens, o que garantirá uma sensação de abafado", explica em publicação no Twitter.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura de São Paulo, no final da tarde, deve ocorrer um ligeiro aumento de nebulosidade associado com a chegada da brisa marítima, entretanto não há previsão de chuva.

No interior paulista, as condições de baixa umidade continuam ainda mais críticas. "A umidade relativa do ar deve atingir níveis abaixo dos 25% no extremo noroeste do Estado, podendo chegar aos 18%. Para o norte e nordeste do Estado, fica a atenção para o risco de queimadas", alerta a Defesa Civil.

Vai chover no final de semana?

A massa de ar seco e quente forma um bloqueio atmosférico, o que mantém o tempo seco com sensação de calor para a época do ano. O CGE não prevê de chuva para o final de semana. Os modelos de previsão indicam alguma chuva fraca e isolada apenas no decorrer da próxima semana. São esperados 29,7mm para o mês de agosto.

No sábado, 5, o dia deve começar com variação de nuvens, mas o sol volta a predominar e eleva as temperaturas no decorrer do dia. Os termômetros variam entre mínimas de 13 °C e máximas que podem superar os 27 °C, enquanto a umidade relativa do ar deve atingir valores próximos aos 30% no período da tarde. Não há condições de chuva para a Grande São Paulo.

No domingo, 6, o tempo segue seco e ensolarado com temperaturas em elevação. As mínimas oscilam em torno dos 14 °C, enquanto as máximas podem chegar aos 28 °C. Os índices de umidade devem atingir valores próximos aos 30% no período da tarde e não há previsão de chuva.

"No fim de semana, a passagem afastada de uma frente fria no oceano vai favorecer o aumento das condições de chuva fraca e isolada apenas sobre o litoral sul paulista e a região do Vale do Ribeira", projeta a Climatempo.

Conforme a empresa brasileira de meteorologia, na próxima semana a passagem de outra frente fria, mais forte, conseguirá trazer chuva, de fato, para mais áreas do leste e sul paulista, podendo inclusive mudar o tempo em algumas regiões do centro e oeste de São Paulo.

Previsão da Climatempo para a capital paulista:

Sexta-feira: entre 13 ºC e 26 ºC;

Sábado: entre 14 ºC e 27 ºC;

Domingo: entre 15 ºC e 30 ºC;

Segunda-feira: entre 16 ºC e 31 ºC;

Terça-feira: entre 17 ºC e 24 ºC — mudança brusca de temperatura e previsão de pancadas de chuva.

Qual é a umidade do ar hoje em SP?

Qual é a umidade do ar ideal?

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), os valores considerados adequados para a saúde devem estar entre 50% e 60%. Para enfrentar os efeitos no organismo, a recomendação principal é manter a hidratação.

No caso do tempo seco, acende-se ainda o alerta para o aumento da possibilidade de transmissão de doenças infeccionais virais e bacterianas, assim como pode haver o agravamento do quadro de pessoas que sofrem de alergias respiratórias.

Com a baixa umidade relativa do ar, observa-se também o aumento da irritação de todas as mucosas, como a ocular e a nasal, até a sensação de boca mais seca.