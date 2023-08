Vai chover e esfriar nesta semana em São Paulo? Veja a previsão do tempo completa

A passagem de uma frente fria pelo litoral de São Paulo vai provocar uma mudança brusca no tempo na capital paulista, que deve registrar chuva a qualquer hora do dia na terça-feira, 8. Ainda de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo, as temperaturas devem cair.

Na quarta-feira, 9, no entanto, apesar de permanecer a condição de chuva e tempo mais fechado, os termômetros voltarão a subir, podendo a máxima chegar a 26ºC, de acordo com a Climatempo.

Nesta segunda-feira, 7, a cidade de São Paulo amanheceu com poucas nuvens durante a madrugada, vento calmo e termômetros em média na casa dos 14,4°C. Conforme o CGE, o dia será marcado por tempo seco e predomínio de sol entre poucas nuvens e céu claro, o que favorece a rápida elevação das temperaturas até os 30°C. Em contrapartida, a umidade do ar declina sensivelmente, com valores abaixo dos 30% entre o fim da manhã e as primeiras horas da tarde.

A partir de quinta-feira, 10, as temperaturas voltam a subir e não há previsão para chuva.

Veja a previsão para a capital paulista nos próximos dias, segundo a Climatempo:

Segunda-feira: entre 15ºC e 31ºC;

Terça-feira: entre 16ºC e 23ºC - possibilidade de chuva em qualquer momento do dia;

Quarta-feira: entre 15ºC e 26ºC - possibilidade de chuva em qualquer momento do dia;

Quinta-feira: entre 14ºC e 28ºC;

Sexta-feira: entre 13ºC e 29ºC.

Atenção para baixa umidade do ar, conforme a Climatempo:

Entre 21 e 30% - estado de atenção;

Entre 12 e 20% - estado de alerta;

Abaixo de 12% - estado de emergência.

"As complicações alérgicas e respiratórias devido ao ressecamento de mucosas estão entre os problemas mais recorrentes, além de sangramento pelo nariz, ressecamento da pele e irritação dos olhos", alerta a empresa de meteorologia.

Cuidados a serem tomados:

Evitar exercícios físicos ao ar livre entre 11h e 15h.

Umidificar o ambiente com uso de vaporizadores, toalhas molhadas e recipientes com água.

Ingerir muita água.

Usar soro fisiológico nas narinas.

Manter alimentação saudável.

No Sul do País, frente fria provoca temporais

De acordo com a Climatempo, a segunda semana do mês de agosto será marcada com uma virada no tempo mais significativa no Sul do Brasil, após a passagem de uma frente fria.

"Nesta segunda-feira, o sistema segue avançando ao longo do dia e combinado com toda a circulação dos ventos reforça nuvens de chuva sobre grande parte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná (com exceção apenas do norte paranaense)", alerta a empresa brasileira de meteorologia.

Há risco de temporais por toda a fronteira oeste, no sudoeste e parte das áreas centrais do Rio Grande do Sul neste começo de semana e chuva moderada a forte em Florianópolis, Porto Alegre e nas áreas de serra dos dois Estados.

"As rajadas de vento ganham um pouco mais de intensidade no litoral do Rio Grande do Sul, podendo atingir de 50 a 70 km/h independentemente da chuva", acrescenta a Climatempo.

A Marinha do Brasil também emitiu um aviso de risco de ressaca com ondas de 2,5 metros entre Laguna (SC) e Paranaguá (PR) nesta segunda-feira, 7. Em Chuí (RS) e em algumas áreas do litoral sul de Santa Catarina, as ondas podem chegar até 3 metros de altura.

A frente fria se afasta já na terça-feira, 8, mas até quarta-feira, 9, a circulação dos ventos mantém toda a instabilidade ativa sobre a região Sul o País.