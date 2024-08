Vacinação contra a Covid-19 será ampliada a partir de quinta-feira; confira quem será contemplado

A vacinação contra a variante XBB da Covid-19 será ampliada a partir de quinta-feira, 15, no Rio de Janeiro. Nesta nova fase da campanha, que vai até o próximo dia 25, todas as pessoas com 5 anos ou mais serão contempladas. Até então, apenas grupos prioritários elencados pelo Ministério da Saúde estavam sendo vacinados.

Um pré-requisito para se imunizar é ter tomado a dose anterior da vacina contra a Covid-19 há pelo menos um ano. Segundo a Secretaria municipal de Saúde (SMS), a vacina estará disponível nas 238 clínicas da família da cidade, assim como nos centros municipais de saúde.

Outros pontos de vacinação são as unidades do Super Centro Carioca de Vacinação. A de Botafogo funciona todos os dias, de 8h às 22h; já a de Campo Grande, que funciona no ParkShopping do bairro, também abre diariamente, mas de acordo com o horário de funcionamento do estabelecimento.

"O imunizante previne contra novas cepas e reduz as chances de internação e mortalidade pela doença", ressalta a SMS.