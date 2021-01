Vacina da Johnson pode ter uso emergencial liberado

Falta pouco para que a Anvisa possa deliberar sobre o uso emergencial da vacina contra a covid-19 desenvolvida pela farmacêutica Johnson & Johnson. Nesta sexta, a J&J divulgou os resultados dos estudos da fase 3, realizados na América Latina, Estados Unidos e África do Sul: o imunizante apresenta eficácia de 66% e pode ser administrado em uma única dose, o que agiliza o processo de vacinação.

A J&J já concluiu praticamente todas as etapas necessárias para obter o aval para o uso emergencial da vacina, segundo a Anvisa. Desde agosto do ano passado, foram realizados testes clínicos no Brasil do qual participaram mais de 7.000 voluntários. Agora só falta mesmo a J&J entrar com o pedido de uso emergencial, de acordo com a agência reguladora.

Em dezembro, o Ministério da Saúde divulgou que pretende comprar cerca de 38 milhões de doses do imunizante. A distribuição para os estados começaria a partir do segundo trimestre.

Os estudos fase 3 da vacina foram realizados com 44.325 pessoas, em três continentes. A proteção contra a covid-19 começou 14 dias após a vacinação, segundo a J&J. O imunizante é baseado em uma dose do adenovírus responsável pela gripe, que é modificado e combinado a uma parte da covid-19. A empresa recebeu 1,45 bilhão de dólares de financiamento do americano para desenvolver a vacina.

