Vacina da gripe 2024: imunização começa nesta segunda em todo o Brasil; veja quem pode tomar

A campanha de vacinação contra a influenza de 2024 começa nesta segunda-feira, 25, em todo o Brasil. Tradicionalmente realizada entre os meses de abril e maio, a imunização foi antecipada pelo Ministério da Saúde em razão do aumento da circulação de vírus respiratórios no país. A campanha é direcionada para os grupos prioritários.

A pasta antecipou a entrega das vacinas para as regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Em 2023, o governo federal mudou a estratégia da campanha para a região Norte e já imunizou a população entre novembro e dezembro. Por lá, a vacinação aconteceu no início do inverno amazônico — período com maior concentração de chuva, e que vai de dezembro a maio —, quando há maior circulação viral e de transmissão da gripe.

O objetivo do ministério é vacinar, pelo menos, 90% de cada um dos grupos prioritários para vacinação contra influenza: crianças, gestantes, puérperas, idosos com 60 anos e mais e povos indígenas. A estimativa de pessoas a serem vacinadas é de aproximadamente 75 milhões.

Para que serve a vacina da gripe?

Segundo o ministério da Saúde, a vacina previne contra os três subtipos do vírus da influenza/gripe que mais circularam no último ano no Hemisfério Sul. O imunizante é feito com vírus inativos, fragmentados e purificados. O Ministério afirma que a vacina contra a gripe pode ser administrada junto de outras vacinas do calendário de imunização nacional.

Por que é preciso se vacinar todos os anos contra a gripe?

A constante mudança dos vírus influenza requer um monitoramento global e frequente reformulação da vacina contra a gripe. Devido a essa mudança dos vírus, é necessário a vacinação anual contra a gripe. Por isso, todo o ano, o Ministério da Saúde realizam a Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe.

Quem pode tomar vacina da gripe em 2024?

A campanha oferece imunizantes para os grupos prioritários.

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos;

Crianças indígenas de 6 meses a menores de 9 anos;

Trabalhadores da Saúde;

Gestantes;

Puérperas;

Professores dos ensinos básico e superior;

Povos indígenas;

Idosos com 60 anos ou mais;

Pessoas em situação de rua;

Profissionais das forças de segurança e de salvamento;

Profissionais das Forças Armadas;

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade);

Pessoas com deficiência permanente;

Caminhoneiros;

Trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso);

Trabalhadores portuários;

Funcionários do sistema de privação de liberdade;

População privada de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (entre 12 e 21 anos).

A vacina também está disponível na rede privada para pessoas que não estão no grupo prioritário.

Quantas doses preciso tomar da vacina contra a gripe

A vacina contra a influenza é aplicada em dose única. A exceção acontece para crianças que vão receber o imunizante pela primeira vez, que deverão tomar duas doses, com um intervalo de 30 dias.

Quando começa a vacinação contra influenza em 2024?

A campanha de vacinação contra a influenza começa no dia 25 de março e termina no dia 31 de maio.

Quais são as contraindicações da vacina contra gripe?

Segundo o ministério da Saúde, a vacina não deve ser aplicada em crianças menores de 6 meses de idade e em pessoas com histórico de anafilaxia grave após doses anteriores.

Quais são as reações da vacina da gripe?

De acordo com a pasta, as vacinas contra a influenza têm perfil de segurança excelente e são bem toleradas pela maioria das pessoas. Porém, algumas pessoas podem sentir reações, que não são graves. Entre os sintomas mais comuns, estão:

Dor, vermelhidão e inchaço no local da injeção;

Febre;

Mal-estar;

Dor muscular;

O que é a influenza?

A influenza é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório, de elevada transmissibilidade, distribuição global e com tendência a se disseminar facilmente em epidemias sazonais, podendo também causar pandemias.

Os casos de influenza podem variar de quadros leves a graves e podem levar ao óbito. É uma infecção respiratória aguda causada pelos tipos A, B, C e D, sendo os vírus A e B responsáveis por epidemias sazonais em seres humanos. Além disso, o vírus influenza A encontra-se especificamente associado a eventos pandêmicos, como o ocorrido em 2009 com a pandemia de influenza A (H1N1) pdm09. Dependendo da virulência dos vírus circulantes, o número de hospitalizações e mortes aumenta substancialmente, não apenas por infecção primária, mas também pelas infecções secundárias por bactérias.