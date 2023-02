‘Vaca louca’: ministro da Agricultura se reúne com embaixador da China no Brasil

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, recebeu nesta quinta-feira o embaixador da China no Brasil, Zhu Qingqiao, após o governo anunciar a suspensão da exportação de carne bovina para o país asiático. Na última quarta-feira, a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) informou que um boi de 9 anos de idade foi confirmado com o mal da "vaca louca”, e ressaltou ser um caso isolado.

— O único país que tem essa exigência protocolar é a China (de suspensão imediata). Pode ser que os outros países que o Brasil comercializa carne bovina também suspendam as compras, mas isso é normal. Até que a gente detecte, no segundo momento, a tipificação do EEB (Encefalopatia Espongiforme Bovina). Isso é muito rápido — disse o ministro Fávaro, em entrevista à Rádio CBN.

Seguindo o protocolo sanitário, oficializado em 2015 entre Brasil e China, as exportações de carne bovina para o país asiático foram temporariamente suspensas oficialmente, também nesta quinta-feira.

O Ministério da Agricultura investiga se o caso desta semana pode ser confirmado como "atípico", quando a doença surge espontaneamente na natureza, não causando risco de disseminação ao rebanho. O animal foi abatido, incinerado e amostras foram enviadas para laboratório no Canadá, que vai confirmar a origem da doença.

“Estamos trabalhando com total transparência e agilidade nas informações sobre o caso de EEB (Encefalopatia Espongiforme Bovina) no Brasil e trataremos todos os nossos parceiros comerciais com máximo respeito”, disse o perfil do ministro nas redes sociais.