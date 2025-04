Usuários enfrentam dificuldades para solicitar passaporte no site da Polícia Federal

Nos últimos dias, usuários têm relatado dificuldades para solicitar um novo passaporte no site da Polícia Federal (PF). A reportagem da EXAME encontrou pelo menos 20 reclamações no site Reclame Aqui sobre problemas com o novo formulário de emissão do documento.

Constam reclamações registradas durante os meses de fevereiro e março. A primeira, datada de 7 de fevereiro, descreve uma falha no preenchimento do formulário. O usuário afirma que não consegue selecionar uma das opções necessárias para concluir o cadastro.

"Impossível emitir o passaporte pelo site por todas as vias possíveis, não funciona, Mozilla Firefox ou Chrome", diz um usuário.

O último relato, de 31 de março, menciona que o usuário "está tentando há dias" fazer o preenchimento, mas não obtém sucesso.

A reportagem também tentou, em diversas ocasiões e utilizando diferentes navegadores, realizar o preenchimento do formulário no site da PF. Contudo, a página travava sempre que as primeiras informações eram digitadas. Uma mensagem de erro do navegador questionava se o usuário desejava aguardar ou fechar a página.

Na única vez em que foi possível preencher os dados, foi necessário aguardar mais de 10 minutos para que o site carregasse antes de inserir qualquer informação. Mesmo assim, o cadastro não pôde ser finalizado.

Procurada pela reportagem em 25 de março, a PF respondeu que houve "rápida instabilidade, mas o sistema foi prontamente restabelecido". No entanto, como o erro persistiu, a equipe da EXAME entrou em contato novamente com a instituição nesta terça-feira, que afirmou que "nada foi reportado além da instabilidade já sanada".

