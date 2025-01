Universidades suspendem calendário de matrículas dos aprovados pelo Sisu por falta de dados do MEC

Pelo menos seis universidades estaduais e federais anunciaram a suspensão do calendário de matrículas para os estudantes aprovados pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025. O início do processo estava previsto para esta segunda-feira (27), mas as instituições não receberam do Ministério da Educação (MEC) a lista de aprovados, impossibilitando o início do cadastro dos alunos.

Apesar do atraso, as universidades informaram que isso não afeta a aprovação dos candidatos, que permanece válida.

Universidades afetadas pelo atraso

Entre as instituições que suspenderam as matrículas estão:

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio)

Universidade Federal de Sergipe (UFS)

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Universidade Estadual da Paraíba (UEPB)

Universidade Federal de Pelotas (UFPel)

Universidade Federal da Paraíba (UFPB)

Em nota conjunta, as universidades destacaram que acompanham os esforços do MEC para o processamento dos dados necessários, mas ainda não têm previsão para o início das matrículas.

Como verificar a aprovação no Sisu

Os candidatos podem conferir se foram aprovados acessando o sistema do Sisu e clicando na opção “resultado da chamada regular”. Caso aprovado, o estudante deve consultar a universidade em que foi selecionado para verificar detalhes sobre a entrega da documentação e os demais procedimentos para a matrícula.

O prazo inicial para as matrículas estava previsto até o dia 31 de janeiro, mas as instituições ainda aguardam o MEC para ajustar o calendário, caso necessário.

Entrega de documentos e instruções

Os candidatos aprovados devem se informar diretamente com a universidade sobre:

A disponibilidade de entrega da documentação (presencial ou digital);

(presencial ou digital); Os períodos e horários específicos para matrícula;

Outras orientações sobre procedimentos administrativos.

Enquanto o MEC não regulariza o envio das listas de aprovados, as universidades permanecem sem data definida para o início das matrículas. Procurado, o MEC ainda não comentou sobre o atraso ou sobre eventuais ajustes no cronograma oficial.