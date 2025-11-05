União estável ultrapassa o casamento formal pela 1ª vez no Brasil

As uniões homoafetivas eram o principal grupo sem registros formais em 2022. (MoMo Productions/Getty Images)
Colaboradora
Publicado em 5 de novembro de 2025 às 10h00.
A união estável, quando o casal mora junto sem passar pelo casamento civil ou religioso, ultrapassou pela primeira vez o modelo formal no Brasil.
Os dados são do Censo Demográfico 2022, divulgados pelo IBGE nesta quarta-feira, 5.
De acordo com o novo levantamento, 38,9% das pessoas em união conjugal viviam em união estável em 2022, marcando uma virada no comportamento dos brasileiros.
Segundo a análise temporal, esse grupo representava 26,6% em 2000, passou por 36,4% em 2010, e agora assume a liderança de forma inédita.
A união estável é mais comum entre os jovens, chegando a 28,5% na faixa de 30 a 39 anos, em que essa modalidade tem a maior representação.
Em um grupo abaixo, com pessoas de 20 a 29 anos, o percentual também é elevado (24,8%), evidenciando que as novas gerações têm preferido esse modelo.
Já entre idosos com 60 anos ou mais, a união consensual despenca para 8,8%, mantendo o casamento formal como predominante.
Outro fator diretamente ligado a essa mudança de cenário tem relação com as condições econômicas dos casais. Segundo o Censo, entre quem ganha até meio salário mínimo, 52,1% vivem uma união estável.
Conforme a renda aumenta, esse percentual cai drasticamente, chegando a apenas 2,4% na faixa de cinco salários mínimos ou mais.
A união consensual também varia significativamente por cor ou raça, segundo os dados:
De acordo com o levantamento do IBGE, a filiação religiosa também influencia na hora de formalizar a união.
Em termos regionais, o Norte e o Nordeste concentram os maiores índices, sendo que o Amapá lidera o ranking nacional com 62,6% dos casais vivendo nessa modalidade. Paralelamente, São Paulo registrou o menor percentual do país, com apenas 29,9%.
Vale destacar também que a modalidade varia drasticamente entre as configurações de gênero dos casais. Segundo os dados do IBGE, as uniões homoafetivas eram o principal grupo sem registros formais em 2022, com 77,6%.