União Brasil afasta Bivar da presidência do partido; veja quem assume a sigla

Em reunião tensa, a Executiva do União Brasil aprovou nesta quarta-feira o afastamento de Luciano Bivar (PE) da presidência da sigla. No início da deliberação, houve bate-boca e um enfrentamento entre Bivar, denunciado por ter feito supostas ameaças de morte contra o colega Antônio Rueda, e o atual secretário-geral da sigla, o ex-prefeito de Salvador ACM Neto.

Bivar tentou declarar a suspeição de alguns dos integrantes da cúpula, o que os impediria de votar, mas sua iniciativa foi rejeitada. Ao fim da reunião, por 11 a cinco, houve maioria pela punição.

Com a decisão, Rueda, atual vice-presidente do partido e dirigente eleito para comandar a legenda a partir de junho, assume imediatamente o comando da sigla.

Segundo a relatora do caso, Professora Dorinha (União-GO), diante "dos fatos públicos" relacionados ao caso e do fato de Bivar não ter negado "de forma categórica" as ameaças, seria necessário a destituição de Bivar da presidência, como medida cautelar. Ela se disse contrária, porém, à expulsão, já que essa punição poderá ser tomada ao fim do processo. A maioria seguiu a posição da senadora.