União Brasil abre processo para expulsar deputado apontado como mandante da morte de Marielle Franco

O presidente do União Brasil, Antonio de Rueda, informou neste domingo, 24, que vai pedir à Comissão Executiva Nacional a abertura de processo disciplinar contra Chiquinho Brazão com objetivo de expulsar o deputado federal do partido. Brazão foi preso pela Polícia Federal (PF) e apontado como um dos mandantes dos homicídios da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.

"O Estatuto do Partido prevê a aplicação da sanção de expulsão com cancelamento de filiação partidária de forma cautelar em casos de gravidade e urgência", afirmou em nota.

O partido afirmou ainda que Chiquinho não mantinha relacionamento com o partido e havia pedido ao Tribunal Superior Eleitoral autorização para se desfiliar. Rueda ainda que a Comissão Executiva Nacional vai se reunir na próxima terça-feira, dia 26 de março, para formalizar a expulsão do parlamentar.

Além de Chiquinho, o seu irmão, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado Domingos Brazão e o delegado Rivaldo Barbosa, que chefiou a Polícia Civil do Rio, também foram presos nesta manhã.

Ao todo, estão sendo cumpridos 12 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A operação Murder Inc. acontece menos de uma semana após o Supremo Tribunal Federal (STF) homologar a delação premiada firmada por Ronniel Lessa, a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República. O ex-policial militar foi preso em março de 2019 pela participação nas mortes e, na delação do também ex-policial militar Élcio de Queiroz, é apontado como autor dos disparos que mataram a vereadora e o motorista. Ele foi expulso da corporação e condenado, em 2021, a quatro anos e meio de prisão pela ocultação das armas que teriam sido usadas no crime.

Quem mandou matar Marielle Franco?

