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Um em cada cinco domicílios recebeu Bolsa Família ou BPC em 2025, diz IBGE

Na variação anual, de 2024 para 2025, os dados mostram que houve um leve recuo na proporção

Pnad Contínua: Número de beneficiários de programas sociais cresceu desde 2019 (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Pnad Contínua: Número de beneficiários de programas sociais cresceu desde 2019 (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 8 de maio de 2026 às 10h18.

A proporção de domicílios com algum beneficiário de programa social do governo alcançou 22,7% em 2025, o equivalente a um em cada cinco domicílios.

A informação é da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, que foi divulgada nesta sexta-feira, 7, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O dado inclui beneficiários do Bolsa Família, do BPC-LOAS e de outros programas sociais dos governos federal, estadual ou municipal.

Na variação anual, de 2024 para 2025, a conclusão é de que houve um leve recuo desse percentual, de 0,9 ponto percentual (p.p.). O índice caiu de 23,6% para 22,7% de um ano para o outro.

Quando a comparação é mais ampla, no entanto, o número de beneficiários cresceu consideravelmente. Desde 2019, quando o índice era de 17,9%, houve um aumento de 4,8 p.p., o equivalente a 5,5 milhões de domicílios a mais abrangidos por algum programa social do governo.

Distribuição de renda desigual

Desde 2019, todas as regiões do Brasil expandiram a dependência de programas sociais na composição da renda domiciliar.

Por outro lado, a distribuição espacial de renda ainda coloca algumas regiões em posição de menor autonomia econômica.

As regiões com maior índice de rendimento vinculado a programas sociais em 2025 foram Nordeste e Norte. Essa fonte representou 8,8% da renda do nordestino e 7,5% da renda do povo do Norte.

Nas demais regiões, a participação desses benefícios no rendimento domiciliar per capita variou de 1,6%, na Região Sul, a 2,3%, no Centro-Oeste.

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