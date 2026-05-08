Um em cada cinco domicílios recebeu Bolsa Família ou BPC em 2025, diz IBGE

A proporção de domicílios com algum beneficiário de programa social do governo alcançou 22,7% em 2025, o equivalente a um em cada cinco domicílios.

A informação é da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, que foi divulgada nesta sexta-feira, 7, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O dado inclui beneficiários do Bolsa Família, do BPC-LOAS e de outros programas sociais dos governos federal, estadual ou municipal.

Na variação anual, de 2024 para 2025, a conclusão é de que houve um leve recuo desse percentual, de 0,9 ponto percentual (p.p.). O índice caiu de 23,6% para 22,7% de um ano para o outro.

Quando a comparação é mais ampla, no entanto, o número de beneficiários cresceu consideravelmente. Desde 2019, quando o índice era de 17,9%, houve um aumento de 4,8 p.p., o equivalente a 5,5 milhões de domicílios a mais abrangidos por algum programa social do governo.

Distribuição de renda desigual

Desde 2019, todas as regiões do Brasil expandiram a dependência de programas sociais na composição da renda domiciliar.

Por outro lado, a distribuição espacial de renda ainda coloca algumas regiões em posição de menor autonomia econômica.

As regiões com maior índice de rendimento vinculado a programas sociais em 2025 foram Nordeste e Norte. Essa fonte representou 8,8% da renda do nordestino e 7,5% da renda do povo do Norte.

Nas demais regiões, a participação desses benefícios no rendimento domiciliar per capita variou de 1,6%, na Região Sul, a 2,3%, no Centro-Oeste.