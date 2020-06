Anhembi Morumbi decide retomar aulas presenciais e preocupa alunos

Mesmo frente ao crescente número de contaminados pelo novo coronavírus no Brasil, que na última sexta-feira ultrapassou 1 milhão de casos, a Anhembi Morumbi, faculdade privada da rede Laureate, uma das cinco maiores do país, decidiu retomar suas aulas presenciais a partir do próximo dia 13 de julho.

A partir desta data, em um primeiro momento, os alunos deverão repor aulas de disciplinas práticas que não puderam ser finalizadas remotamente no primeiro semestre, que se encerrará no próximo dia 30 de junho.

Em comunicado enviado por e-mail aos docentes da instituição, a Anhembi Morumbi diz que “em razão das últimas recomendações governamentais e dos órgãos competentes de saúde, tem previsão de retomar gradualmente as atividades presenciais, começando pelas práticas obrigatórias dos cursos de graduação, a partir de 13 de julho.” Até o momento, no entanto, não há recomendação clara por parte das autoridades sobre a volta às aulas para o ensino superior.

A carta enviada aos alunos, que também acompanha um “manual de retorno seguro”, diz que docentes que fazem parte dos grupos de risco, como idosos e gestantes, deverão protocolar um pedido para manter o regime de ensino domiciliar. A faculdade também afirma que tomará todas as medidas de segurança recomendadas para o retorno, como medir a temperatura de alunos e colaboradores.

Mesmo dizendo respeito apenas às disciplinas práticas que ficaram pendentes, o anúncio sobre o retorno presencial foi recebido com preocupação pelos alunos da rede de educação privada.

Hoje, nós alunos da Anhembi Morumbi, recebemos a grandíssima informação que no próximo semestre teremos que voltar para as aulas presenciais com toda a alegação de que a Faculdade consegue sim seguir todo e qualquer protocolo de saúde para manter o bem estar de todos, tendo + — paulo victu (@viictorchu) June 24, 2020

50 mil mortes por conta do corona e a dona @anhembimorumbi mandando e-mail de retomada presencial para quem realiza atividade prática (?????) — vi to (@victxyr) June 23, 2020

Universidades federais: ead até o fim do ano

Anhembi Morumbi: pic.twitter.com/uMJTqmGZTI — a n d r e s s a (@andyer__) June 23, 2020

Para além da rede privada, em São Paulo, universidades públicas como Unesp e Unicamp já anunciaram que, nas condições epidemiológicas atuais, pretendem manter as aulas à distância no início do segundo semestre. Na USP, o retorno só deve acontecer em janeiro de 2021.