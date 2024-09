Twitter voltou? Usuários relatam acesso ao X nesta quarta e STF fala em “instabilidade no bloqueio”

Usuários brasileiros relataram nesta manhã de quarta-feira, 18, que estão conseguindo acessar o X, antigo Twitter, sem o uso da VPN. Os relatos — e comemorações — foram compartilhados no Bluesky, rede rival que foi inundada por brasileiros após o bloqueio do X no Brasil.

Alguns usuários conseguiram entrar e publicar pelo aplicativo do X no celular ou diretamente pelo navegador no computador. Essa volta, porém, não deve ser definitiva.

No início de setembro, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou a decisão do ministro Alexandre de Moraes que suspendeu a plataforma X, antigo Twitter, em todo o território nacional e manteve a multa diária de R$ 50 mil para pessoas e empresas que tentarem fraudar a decisão judicial, utilizando subterfúgios tecnológicos (como o uso de VPN, entre outros) para continuar a usar e se comunicar pelo X.

Ainda não está claro o motivo pelo qual algumas pessoas estão conseguindo acessar a rede social, mas a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e o Supremo Tribunal Federal (STF) informaram que não houve nenhuma mudança na decisão que suspendeu a rede de Elon Musk no Brasil.

Em nota, o STF afirmou estar "checando a informação sobre o acesso ao X", mas que "aparentemente é apenas uma instabilidade no bloqueio de algumas redes" de celular.

A Anatel também disse que está "verificando os casos informados". A Conexis, o sindicato nacional das empresas de Telefonia, foi procurada e ainda não se posicionou.