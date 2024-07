Tubarões da costa do RJ estão contaminados por cocaína, mostram pesquisadores da Fiocruz

Pesquisadores do programa de pós-Graduação em Saúde Pública e Meio Ambiente da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) detectaram a presença de cocaína no organismo de tubarões da costa brasileira.

O estudo, pubblicado na revista Science of the Total Environment, aponta que [grifar]13 animais da espécie tubarões-bico-fino (Rhizoprionodon lalandii) que vivem no mar do Rio de Janeiro estavam contaminados com a substância ilícita.

Resultados da pesquisa

Essa é a primeira vez que cocaína é detectada em tubarões que vivem em mar aberto. Os resultados mostraram que 92% dos tubarões estavam com os músculos contaminados e outros 23% tinham a substância no fígado.

Como a droga chegou ao mar?

A hipótese dos pesquisadores, é que a droga chegou até o mar por meio da rede de esgoto, depois de ter sido descartada por laboratórios ilegais que produzem a substância.

Os tubarões bico-fino teriam sido afetados, pelo seu habitat ser a parte mais costeira do mar, logo, ele está mais vulnerável a esse tipo de poluição.