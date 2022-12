TSE rejeita pedido para cassar candidatura de Sergio Moro

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) rejeitou nesta quinta-feira um pedido para cassar o registro de candidatura do senador eleito Sergio Moro (União Brasil-PR). A coligação formada por PT, PCdoB e PV havia solicitado a cassação, alegando que Moro não tinha filiação partidária válida no Paraná.

O questionamento ocorreu porque o ex-juiz filiou-se ao União Brasil por meio do diretório de São Paulo. Entretanto, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) negou o domicílio eleitoral dele no estado. Por isso, Moro foi candidato no Paraná, onde era filiado anteriormente, mas por outro partido, o Podemos

LEIA TAMBÉM: