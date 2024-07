TSE não enviará observadores para Venezuela após Maduro questionar segurança das urnas eletrônicas

Em resposta às acusações infudadas do líder da Venezuela, Nicolás Maduro, sobre a transparência das eleições no Brasil, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) anunciou que desistirá de enviar observadores para as próximas eleições na Venezuela.

"Em face de falsas declarações contra as urnas eletrônicas brasileiras, que, ao contrário do que afirmado por autoridades venezuelanas, são auditáveis e seguras, o Tribunal Superior Eleitoral não enviará técnicos para atender convite feito pela Comissão Nacional Eleitoral daquele país para acompanhar o pleito do próximo domingo", informou o TSE.

O TSE disse ainda que a "Justiça Eleitoral brasileira não admite que, interna ou externamente, por declarações ou atos desrespeitosos à lisura do processo eleitoral brasileiro, se desqualifiquem com mentiras a seriedade e a integridade das eleições e das urnas eletrônicas no Brasil".